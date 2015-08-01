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В июле Черниговской таможней ДФС перечислено в бюджет более 431 млн. гривен
- Сегодня, 16:39
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В Черниговской таможни ДФС сообщили, что в течение июля до
государственный бюджет перечислено 431 млн. гривен. Основную долю поступлений
обеспечено при таможенном оформлении минеральных удобрений (почти 162 млн. грн.),
каменного угля (почти 33 млн. грн.), табачного сырья (28 млн. грн.), шин и
покрышек (16 млн. грн.), тракторов (свыше 15 млн. грн.), табака промышленного
производства (13500000. грн.) и пива солодового (10500000. грн.).
Дополнительные поступления в бюджет составили более 12 млн. Гривен - в
основном за счет корректировки таможенной стоимости товаров.
В разрезе налогов наибольшую долю составляют поступления от уплаты
налога на добавленную стоимость - 376 млн. грн., ввозной пошлины - 48 млн. грн. и
акцизного налога - 2900000. гривен.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
государственный бюджет перечислено 431 млн. гривен. Основную долю поступлений
обеспечено при таможенном оформлении минеральных удобрений (почти 162 млн. грн.),
каменного угля (почти 33 млн. грн.), табачного сырья (28 млн. грн.), шин и
покрышек (16 млн. грн.), тракторов (свыше 15 млн. грн.), табака промышленного
производства (13500000. грн.) и пива солодового (10500000. грн.).
Дополнительные поступления в бюджет составили более 12 млн. Гривен - в
основном за счет корректировки таможенной стоимости товаров.
В разрезе налогов наибольшую долю составляют поступления от уплаты
налога на добавленную стоимость - 376 млн. грн., ввозной пошлины - 48 млн. грн. и
акцизного налога - 2900000. гривен.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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