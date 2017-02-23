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Изменены критерии оценки рисков в системе мониторинга накладных по НДС
- Сегодня, 17:27
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Приказом Министерства финансов Украины от 21.07.2017 №654 «О внесении изменений в
приказа Министерства финансов Украины от 13 июня 2017 N 567 "были внесены изменения в п.1
и п.2, вступившие в силу 12.08.2017 года (опубликовано в газете «Урядовый курьер» за 12
Август 2017 №150), а именно:
Подпункт 1 пункта 6 Критериев оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации
налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных,
утвержденных приказом Министерства финансов Украины от 13 июня 2017 N 567,
зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 16 июня 2017 за N 753/30621, изложены в
следующей редакции:
объем поставок товара / услуги, указанный в налоговой накладной / расчета
корректировки, которая подана на регистрацию в Реестре, в 1,5 раза больше величины, равной
остатка разницы объема приобретения на таможенной территории Украины такого товара / услуги (кроме
объема приобретения товаров / услуг по операциям, освобожденным от налогообложения и подлежат
налогообложению по нулевой ставке) и / или ввоза на таможенную территорию Украины такого
товара, указанного с 01 января 2017 года в полученных налоговых накладных / расчетах
корректировки, зарегистрированных в Реестре, и таможенных декларациях, и объема поставок соответствующего
товара / услуги, указанного в налоговых накладных / расчетах корректировки, зарегистрированных
с 01 января 2017 года в Реестре, и преобладание в таком остатка (более 75% общего такого
остатка) товаров с кодами УКТ ВЭД, определяются ДФС, и отсутствие
товара / услуги, указанного / указанной в налоговой накладной, которая подана на регистрацию в
Реестре, в информации, представленной налогоплательщиком по установленной форме, как товара / услуги,
что на постоянной основе поставляется (изготавливается).
В абзаце первом пункта 2 исчерпывающий перечень документов, достаточных для принятия
решение о регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре
налоговых накладных, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 13 июня 2017
года N 567, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 16 июня 2017 за N 754/30622,
слова «может подать» заменено словом «подает». То есть, налогоплательщик предоставляет письменные
объяснения и копии документов, указанные в Перечне, исключительно в электронном виде.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
приказа Министерства финансов Украины от 13 июня 2017 N 567 "были внесены изменения в п.1
и п.2, вступившие в силу 12.08.2017 года (опубликовано в газете «Урядовый курьер» за 12
Август 2017 №150), а именно:
Подпункт 1 пункта 6 Критериев оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации
налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных,
утвержденных приказом Министерства финансов Украины от 13 июня 2017 N 567,
зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 16 июня 2017 за N 753/30621, изложены в
следующей редакции:
объем поставок товара / услуги, указанный в налоговой накладной / расчета
корректировки, которая подана на регистрацию в Реестре, в 1,5 раза больше величины, равной
остатка разницы объема приобретения на таможенной территории Украины такого товара / услуги (кроме
объема приобретения товаров / услуг по операциям, освобожденным от налогообложения и подлежат
налогообложению по нулевой ставке) и / или ввоза на таможенную территорию Украины такого
товара, указанного с 01 января 2017 года в полученных налоговых накладных / расчетах
корректировки, зарегистрированных в Реестре, и таможенных декларациях, и объема поставок соответствующего
товара / услуги, указанного в налоговых накладных / расчетах корректировки, зарегистрированных
с 01 января 2017 года в Реестре, и преобладание в таком остатка (более 75% общего такого
остатка) товаров с кодами УКТ ВЭД, определяются ДФС, и отсутствие
товара / услуги, указанного / указанной в налоговой накладной, которая подана на регистрацию в
Реестре, в информации, представленной налогоплательщиком по установленной форме, как товара / услуги,
что на постоянной основе поставляется (изготавливается).
В абзаце первом пункта 2 исчерпывающий перечень документов, достаточных для принятия
решение о регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре
налоговых накладных, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 13 июня 2017
года N 567, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 16 июня 2017 за N 754/30622,
слова «может подать» заменено словом «подает». То есть, налогоплательщик предоставляет письменные
объяснения и копии документов, указанные в Перечне, исключительно в электронном виде.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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