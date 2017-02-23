Изменены критерии оценки рисков в системе мониторинга накладных по НДС

Приказом Министерства финансов Украины от 21.07.2017 №654 «О внесении изменений в

приказа Министерства финансов Украины от 13 июня 2017 N 567 "были внесены изменения в п.1

и п.2, вступившие в силу 12.08.2017 года (опубликовано в газете «Урядовый курьер» за 12

Август 2017 №150), а именно:

Подпункт 1 пункта 6 Критериев оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации

налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных,

утвержденных приказом Министерства финансов Украины от 13 июня 2017 N 567,

зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 16 июня 2017 за N 753/30621, изложены в

следующей редакции:

объем поставок товара / услуги, указанный в налоговой накладной / расчета

корректировки, которая подана на регистрацию в Реестре, в 1,5 раза больше величины, равной

остатка разницы объема приобретения на таможенной территории Украины такого товара / услуги (кроме

объема приобретения товаров / услуг по операциям, освобожденным от налогообложения и подлежат

налогообложению по нулевой ставке) и / или ввоза на таможенную территорию Украины такого

товара, указанного с 01 января 2017 года в полученных налоговых накладных / расчетах

корректировки, зарегистрированных в Реестре, и таможенных декларациях, и объема поставок соответствующего

товара / услуги, указанного в налоговых накладных / расчетах корректировки, зарегистрированных

с 01 января 2017 года в Реестре, и преобладание в таком остатка (более 75% общего такого

остатка) товаров с кодами УКТ ВЭД, определяются ДФС, и отсутствие

товара / услуги, указанного / указанной в налоговой накладной, которая подана на регистрацию в

Реестре, в информации, представленной налогоплательщиком по установленной форме, как товара / услуги,

что на постоянной основе поставляется (изготавливается).

В абзаце первом пункта 2 исчерпывающий перечень документов, достаточных для принятия

решение о регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре

налоговых накладных, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 13 июня 2017

года N 567, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 16 июня 2017 за N 754/30622,

слова «может подать» заменено словом «подает». То есть, налогоплательщик предоставляет письменные

объяснения и копии документов, указанные в Перечне, исключительно в электронном виде.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.