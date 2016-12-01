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Внимание розыск!
- Вчера, 13:31
- Просмотров: 111
28 августа 2017 около 15:45 ушел из дома и до настоящего времени
не вернулся молодой Савченко Даниил Юрьевич, 2005 года рождения.
Проживает в Чернигове по улице Летной 25 кв. 53. Ученик 5-го класса
Городнянской школы-интерната.
Приметы разыскиваемого: рост около 160 см, худощавого телосложения,
волосы светлые короткие. Был одет в шерстяную куртку с капюшоном серого
цвета, спортивные штаны синего цвета с лампасами красного цвета,
резиновые тапочки синего цвета.
Ребенок болеет психическими расстройствами.
Полиция обращается к гражданам с просьбой, если кому-нибудь что-то известно
о местонахождении мальчика - немедленно наберайте «102».
Спасибо за помощь!
сектор коммуникации
полиции Черниговской области
не вернулся молодой Савченко Даниил Юрьевич, 2005 года рождения.
Проживает в Чернигове по улице Летной 25 кв. 53. Ученик 5-го класса
Городнянской школы-интерната.
Приметы разыскиваемого: рост около 160 см, худощавого телосложения,
волосы светлые короткие. Был одет в шерстяную куртку с капюшоном серого
цвета, спортивные штаны синего цвета с лампасами красного цвета,
резиновые тапочки синего цвета.
Ребенок болеет психическими расстройствами.
Полиция обращается к гражданам с просьбой, если кому-нибудь что-то известно
о местонахождении мальчика - немедленно наберайте «102».
Спасибо за помощь!
сектор коммуникации
полиции Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
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