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Внимание розыск!

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 13:31
  • Просмотров: 111
Внимание розыск!
28 августа 2017 около 15:45 ушел из дома и до настоящего времени
не вернулся молодой Савченко Даниил Юрьевич, 2005 года рождения.
Проживает в Чернигове по улице Летной 25 кв. 53. Ученик 5-го класса
Городнянской школы-интерната.
Приметы разыскиваемого: рост около 160 см, худощавого телосложения,
волосы светлые короткие. Был одет в шерстяную куртку с капюшоном серого
цвета, спортивные штаны синего цвета с лампасами красного цвета,
резиновые тапочки синего цвета.
Ребенок болеет психическими расстройствами.
Полиция обращается к гражданам с просьбой, если кому-нибудь что-то известно
о местонахождении мальчика - немедленно наберайте «102».
Спасибо за помощь!

сектор коммуникации
полиции Черниговской области
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Источник: 4ernigiv.info

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