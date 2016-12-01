Внимание, розыск!

28 августа 2017 около 15:45 ушел из дома и до настоящего времени

не вернулся молодой Савченко Даниил Юрьевич, 2005 года рождения.

Проживает в Чернигове по улице Летной 25 кв. 53. Ученик 5-го класса

Городнянской школы-интерната.

Приметы разыскиваемого: рост около 160 см, худощавого телосложения,

волосы светлые короткие. Был одет в шерстяную куртку с капюшоном серого

цвета, спортивные штаны синего цвета с лампасами красного цвета,

резиновые тапочки синего цвета.

Ребенок болеет психическими расстройствами.

Полиция обращается к гражданам с просьбой, если кому-нибудь что-то известно

о местонахождении мальчика - немедленно наберайте «102».

Спасибо за помощь!



сектор коммуникации

полиции Черниговской области