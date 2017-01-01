﻿﻿ Стартовал новый набор в полицию Черниговщины » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Стартовал новый набор в полицию Черниговщины
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Стартовал новый набор в полицию Черниговщины

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:03
  • Просмотров: 98
Стартовал новый набор в полицию Черниговщины
В роте патрульной службы полиции особого назначения & quot Чернигов & quot;
продолжается набор на замещение 16 вакантных должностей. прием документов
стартовал 25 августа и будет продолжаться до 8 сентября.
Речь идет о 12 должностей полицейских, 3 вакансии помощников дежурного и одну
должность старшины группы логистики и материально-технического обеспечения роты
патрульной службы полиции особого назначения & quot Чернигов & quot ;.
Среди требований к кандидатам: гражданство Украины, свободный
на украинском языке, полное общее среднее или высшее образование и возраст от 18 лет.
Те, кто успешно пройдет отбор и первичную профессиональную подготовку, получат
зарплату от 7 до 10 000 гривен. Работа в полиции также предусматривает социальное
обеспечение в соответствии с действующим законодательством, профподготовку международного
стандарта и перспективу карьерного роста.
Подать пакет документов и получить дополнительную консультацию можно по
адресу:
город Чернигов, улица Шевченко, 116 А.
Телефоны для справок: 050-4647020; 067-46- 91-128.
С 9:00 до 17:00 ежедневно кроме выходных и праздничных дней.

сектор коммуникации
полиции Черниговской области
шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Рота полиции особого назначения "Чернигов" пополнилась новыми бойцами

После окончания 48-дневного курса подготовки в тренинговом центре ГУНП в Черниговской области

В Чернигове стартовал дополнительный набор в патрульной полиции (ФОТО)

По случаю объявления набора начальник ГУНП в Черниговской области Эдуард Алехин и начальник

В Чернигове стартовал дополнительный набор в патрульной полиции

По случаю объявления набора начальник ГУНП в Черниговской области Эдуард Алехин и начальник

В черниговскую полицию наберут безработных. Платить будут по 7 тысяч

В течение второй половины марта в Черниговской области проходил набор кандидатов на службу в

На Донбасс отправились бойцы роты полиции особого назначения "Чернигов"

Спецназовцы будут охранять стратегические объекты в Мариуполе, будут поддерживать общественный

В Чернигове стартовал дополнительный набор в полицию

Хочешь изменить страну к лучшему, в совершенстве овладеть полицейской профессией, чувствуешь, что
﻿
Видео
Подробности убийства в Черниговском СИЗО (видео) Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниго... В черниговском саду няня подняла руку на ребенка (видео) Школы Чернигова пополнились новыми педагогами, которые прошл... Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео) Одноместные парты и интерактивные доски – «новая школа» ждет...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети