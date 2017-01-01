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Стартовал новый набор в полицию Черниговщины
- Вчера, 14:03
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В роте патрульной службы полиции особого назначения & quot Чернигов & quot;
продолжается набор на замещение 16 вакантных должностей. прием документов
стартовал 25 августа и будет продолжаться до 8 сентября.
Речь идет о 12 должностей полицейских, 3 вакансии помощников дежурного и одну
должность старшины группы логистики и материально-технического обеспечения роты
патрульной службы полиции особого назначения & quot Чернигов & quot ;.
Среди требований к кандидатам: гражданство Украины, свободный
на украинском языке, полное общее среднее или высшее образование и возраст от 18 лет.
Те, кто успешно пройдет отбор и первичную профессиональную подготовку, получат
зарплату от 7 до 10 000 гривен. Работа в полиции также предусматривает социальное
обеспечение в соответствии с действующим законодательством, профподготовку международного
стандарта и перспективу карьерного роста.
Подать пакет документов и получить дополнительную консультацию можно по
адресу:
город Чернигов, улица Шевченко, 116 А.
Телефоны для справок: 050-4647020; 067-46- 91-128.
С 9:00 до 17:00 ежедневно кроме выходных и праздничных дней.
сектор коммуникации
полиции Черниговской области
продолжается набор на замещение 16 вакантных должностей. прием документов
стартовал 25 августа и будет продолжаться до 8 сентября.
Речь идет о 12 должностей полицейских, 3 вакансии помощников дежурного и одну
должность старшины группы логистики и материально-технического обеспечения роты
патрульной службы полиции особого назначения & quot Чернигов & quot ;.
Среди требований к кандидатам: гражданство Украины, свободный
на украинском языке, полное общее среднее или высшее образование и возраст от 18 лет.
Те, кто успешно пройдет отбор и первичную профессиональную подготовку, получат
зарплату от 7 до 10 000 гривен. Работа в полиции также предусматривает социальное
обеспечение в соответствии с действующим законодательством, профподготовку международного
стандарта и перспективу карьерного роста.
Подать пакет документов и получить дополнительную консультацию можно по
адресу:
город Чернигов, улица Шевченко, 116 А.
Телефоны для справок: 050-4647020; 067-46- 91-128.
С 9:00 до 17:00 ежедневно кроме выходных и праздничных дней.
сектор коммуникации
полиции Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
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