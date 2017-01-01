Стартовал новый набор в полицию Черниговщины

В роте патрульной службы полиции особого назначения & quot Чернигов & quot;

продолжается набор на замещение 16 вакантных должностей. прием документов

стартовал 25 августа и будет продолжаться до 8 сентября.

Речь идет о 12 должностей полицейских, 3 вакансии помощников дежурного и одну

должность старшины группы логистики и материально-технического обеспечения роты

патрульной службы полиции особого назначения & quot Чернигов & quot ;.

Среди требований к кандидатам: гражданство Украины, свободный

на украинском языке, полное общее среднее или высшее образование и возраст от 18 лет.

Те, кто успешно пройдет отбор и первичную профессиональную подготовку, получат

зарплату от 7 до 10 000 гривен. Работа в полиции также предусматривает социальное

обеспечение в соответствии с действующим законодательством, профподготовку международного

стандарта и перспективу карьерного роста.

Подать пакет документов и получить дополнительную консультацию можно по

адресу:

город Чернигов, улица Шевченко, 116 А.

Телефоны для справок: 050-4647020; 067-46- 91-128.

С 9:00 до 17:00 ежедневно кроме выходных и праздничных дней.



сектор коммуникации

полиции Черниговской области