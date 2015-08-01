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Бесплатные счетчики для черниговцев уже приехали
- Вчера, 15:04
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Вчера, 28 августа, поступила первая партия счетчиков для бесплатной установки в квартирах черниговцев согласно Программе городского совета.
Пока что «Черниговводоканал» получил 220 приборов учета. Их установят в тех квартирах, владельцы которых в числе первых оставили заявку.
Коммунальное предприятие закупило счетчики по 204 гривны за штуку у луцкого предприятия «Электротермометрия», которое их и производит. Конкурса не было, поскольку все четыре раза не нашлось желающих в нем участвовать.
Напомним, что город выделил средства на бесплатную установку счетчиков для получателей субсидий, которые до сих пор не установили приборы учета воды.
Таким образом, Чернигов пытается уйти от ситуации, когда социальная норма (на этот объем начисляется субсидия) и реальное потребление воды отличаются в разы.
Разницу по закону должен был компенсировать местный бюджет, но денег на это не было – расходы легли на плечи потребителей. Со счетчиками эта проблема исчезнет.
Особенностью счетчиков, которые закупил «Черниговводоканал», является повышенная защита от электромагнитного воздействия. То есть, их не получится остановить даже мощными неодимовыми магнитами.
К тому же, на приборах нет кольца для пломбирования на крышке. Фактически, пломба нанесена на саму крышку и при любом механическом вмешательстве в работу счетчика это будет заметно.
Защитные свойства новых счетчиков помогут уменьшить количество манипуляций со стороны некоторых абонентов, рассчитывают на бесконтрольное потребление воды.
С сентября счетчики будут устанавливаться тем субсидиантам, которые на основании заявлений и предоставленных документов были включены в Программу.
Прием заявлений от граждан о включении в Программу продолжается в помещении абонентского отдела КП «Черниговводоканал» по адресу: г. Чернигов, ул. Белова, 2.
Справки и консультации по этому вопросу можно получить по телефону (0462) 614-662.
Пока что «Черниговводоканал» получил 220 приборов учета. Их установят в тех квартирах, владельцы которых в числе первых оставили заявку.
Коммунальное предприятие закупило счетчики по 204 гривны за штуку у луцкого предприятия «Электротермометрия», которое их и производит. Конкурса не было, поскольку все четыре раза не нашлось желающих в нем участвовать.
Напомним, что город выделил средства на бесплатную установку счетчиков для получателей субсидий, которые до сих пор не установили приборы учета воды.
Таким образом, Чернигов пытается уйти от ситуации, когда социальная норма (на этот объем начисляется субсидия) и реальное потребление воды отличаются в разы.
Разницу по закону должен был компенсировать местный бюджет, но денег на это не было – расходы легли на плечи потребителей. Со счетчиками эта проблема исчезнет.
Особенностью счетчиков, которые закупил «Черниговводоканал», является повышенная защита от электромагнитного воздействия. То есть, их не получится остановить даже мощными неодимовыми магнитами.
К тому же, на приборах нет кольца для пломбирования на крышке. Фактически, пломба нанесена на саму крышку и при любом механическом вмешательстве в работу счетчика это будет заметно.
Защитные свойства новых счетчиков помогут уменьшить количество манипуляций со стороны некоторых абонентов, рассчитывают на бесконтрольное потребление воды.
С сентября счетчики будут устанавливаться тем субсидиантам, которые на основании заявлений и предоставленных документов были включены в Программу.
Прием заявлений от граждан о включении в Программу продолжается в помещении абонентского отдела КП «Черниговводоканал» по адресу: г. Чернигов, ул. Белова, 2.
Справки и консультации по этому вопросу можно получить по телефону (0462) 614-662.
Источник: 0462.ua
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