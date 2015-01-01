4ернігів.інфо » Стрічка новин » На черниговскую ТЭЦ немедленно выехало много пожарных машин
На черниговскую ТЭЦ немедленно выехало много пожарных машин
- Вчера, 16:08
- Просмотров: 89
На теплоэлектроцентраль городом двинулась большая колонна спецтехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом ЧЕline сообщили встревоженные черниговцы. Однако ничего серьезного не случилось, поэтому оснований для волнения нет. На ТЭЦ во вторник проводят обучение подразделения управления ДСНС в области. Это подтвердили в пресс-службе ведомства. Спасатели должны отработать ликвидацию чрезвычайной ситуации на крупном предприятии.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Спасатели готовились к «Евровидению» в Черниговской области
27 апреля в Нежине в преддверии песенного конкурса "Евровидение" состоялись специальные учения по
После пожара в Черниговской области у многодетной семьи не осталось ничего
Как сообщает пресс-служба обтасного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ночью 29
В Черниговской области сгорел рынок
В Нежине спасатели поздно узнали о пожаре на рынке и не смогли спасти торговые места.
Эксперты устанавливают причины взрыва автозаправки в Киевской области
В Броварском районе Киевской области на 28 км автодороги Киев-Чернигов в 21.24 субботы на
В Черниговской области нашли весьма внушительный склад боеприпасов
В Черниговской области за выходные обнаружено более 700 артснарядов времен Великой Отечественной
В Чернигове спасли двоих детей, которые закрылись в квартире
23 октября в 17:27 в Чернигове в оперативно-координационного центра областного Управления
Подробности убийства в Черниговском СИЗО (видео) Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниго... В черниговском саду няня подняла руку на ребенка (видео) Школы Чернигова пополнились новыми педагогами, которые прошл... Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео) Одноместные парты и интерактивные доски – «новая школа» ждет...
Добавить комментарий!