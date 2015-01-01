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На черниговскую ТЭЦ немедленно выехало много пожарных машин

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:08
  • Просмотров: 89
На черниговскую ТЭЦ немедленно выехало много пожарных машинНа теплоэлектроцентраль городом двинулась большая колонна спецтехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом ЧЕline сообщили встревоженные черниговцы. Однако ничего серьезного не случилось, поэтому оснований для волнения нет. На ТЭЦ во вторник проводят обучение подразделения управления ДСНС в области. Это подтвердили в пресс-службе ведомства. Спасатели должны отработать ликвидацию чрезвычайной ситуации на крупном предприятии.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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