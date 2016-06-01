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На Козельце внедорожник влетел в сарай

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:10
  • Просмотров: 82
На Козельце внедорожник влетел в сарайВ с. Озерное Козелецкого района около 10 часов вечера 27 августа водителей автомобиля «Ford Explorer» на закругленном участке дороги не справился с управлением и совершил столкновение с хозяйственной постройкой. Об этом ЧЕline сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в Козелецкую центральную районную больницу.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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