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Афера года: черниговец перечислил 13 000 за «подаренный» автомобиль
- Вчера, 18:13
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За эту неделю мошенники трижды обманули жителей Черниговской области. Псевдопродаж скутера, так называемая заблокирована банковская карта и даже воображаемый выигрыш автомобиля - вот какие крючки сработали на этот раз. Семеновское отделения полиции расследует факт мошенничества, связанный с так называемым выигрышем автомобиля, за который счастливчик должен был оплатить 1% от стоимости. В полицию обратился 31-летний мужчина, который и попал на крючок мошенников. Он поверил, что выиграл авто и внес 13 000 гривен на мобильный номер телефона, не подозревая, что это ловушка.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
ВНИМАНИЕ! Если вам внезапно поступило сообщение о том, что вы выиграли ценный приз, то не соглашайтесь оплачивать комиссионные проценты. В Новгород-Северской полицию обратилась женщина, которая планировала приобрести через интернет скутер. Облюбовав определенную модель, она договорилась с продавцом о подписке. Переведя на счет продавца 4000 гривен, она поняла, что скутер так и не получит, ведь мошенник перестал выходить на связь.
ВНИМАНИЕ! Решаясь на приобретение товаров через интеренет, не соглашайтесь на предоплату, ведь значительная часть продавцов (особенно частных) на самом деле ничего не продает, а после получения денег просто исчезает. В Сребнянском районе помощь в полицейских искала женщина, которую обманули телефонные мошенники. Неизвестный голос заверил, что с ее банковской карточкой какие-то проблемы. Для разблокировки счета человек попросил продиктовать секретные данные карточки. Получив нужную информацию, мошенник снял 9500 гривен и скрылся.
ВНИМАНИЕ! Если Вам позвонил неизвестный и просит продиктовать данные карты - это мошенники! Настоящие работники банка владеют всей необходимой информацией о клиентах. По всем фактам возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
ВНИМАНИЕ! Если вам внезапно поступило сообщение о том, что вы выиграли ценный приз, то не соглашайтесь оплачивать комиссионные проценты. В Новгород-Северской полицию обратилась женщина, которая планировала приобрести через интернет скутер. Облюбовав определенную модель, она договорилась с продавцом о подписке. Переведя на счет продавца 4000 гривен, она поняла, что скутер так и не получит, ведь мошенник перестал выходить на связь.
ВНИМАНИЕ! Решаясь на приобретение товаров через интеренет, не соглашайтесь на предоплату, ведь значительная часть продавцов (особенно частных) на самом деле ничего не продает, а после получения денег просто исчезает. В Сребнянском районе помощь в полицейских искала женщина, которую обманули телефонные мошенники. Неизвестный голос заверил, что с ее банковской карточкой какие-то проблемы. Для разблокировки счета человек попросил продиктовать секретные данные карточки. Получив нужную информацию, мошенник снял 9500 гривен и скрылся.
ВНИМАНИЕ! Если Вам позвонил неизвестный и просит продиктовать данные карты - это мошенники! Настоящие работники банка владеют всей необходимой информацией о клиентах. По всем фактам возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.
Источник: http://cheline.com.ua
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