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В Чернигове строят хлебозавод
- Вчера, 14:34
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В ближайшее время в Чернигове заработает новый хлебозавод за латвийскими технологиями. Об этом сегодня, 29 августа, во время утреннего совещания в Черниговском городском совете сообщил начальник управления стратегического развития города Борис Атрощенко. «Строительство завершится ко Дню города. Это позволит создать 150 рабочих городов, а в дальнейшем - 500 », - отметил Борис Атрощенко.
Источник: http://cheline.com.ua
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