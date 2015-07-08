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В Чернигове строят хлебозавод

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:34
  • Просмотров: 113
В Чернигове строят хлебозаводВ ближайшее время в Чернигове заработает новый хлебозавод за латвийскими технологиями. Об этом сегодня, 29 августа, во время утреннего совещания в Черниговском городском совете сообщил начальник управления стратегического развития города Борис Атрощенко. «Строительство завершится ко Дню города. Это позволит создать 150 рабочих городов, а в дальнейшем - 500 », - отметил Борис Атрощенко.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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