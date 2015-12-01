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Стрельба в Репках: молодые дебоширили в кафе
- Вчера, 15:35
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До Репкинского отдела полиции 27 августа в 4:45 часов поступило сообщение от дежурной медсестры Репкинской ЦРБ. Женщина сообщила, что к ним был доставлен 26-летний житель пгт Репки с ранением правой голени из травматического оружия. Ранения молодой человек получил в кафе «Транзит» от неизвестных.
По прибытии на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что возле кафе «Транзит» возник конфликт между жителем пгт Репки и 30-летним жителем г.. Киев. В ходе конфликта киевлянин применил устройство для отстрела метательных снарядов несмертельного действия «Форт-12Р». Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Пострадавший впоследствии написал заявление с просьбой проверку по этому факту не проводить, потому что он не имеет претензий, а в больницу обращался за консультацией.
По прибытии на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что возле кафе «Транзит» возник конфликт между жителем пгт Репки и 30-летним жителем г.. Киев. В ходе конфликта киевлянин применил устройство для отстрела метательных снарядов несмертельного действия «Форт-12Р». Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Пострадавший впоследствии написал заявление с просьбой проверку по этому факту не проводить, потому что он не имеет претензий, а в больницу обращался за консультацией.
Источник: http://cheline.com.ua
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