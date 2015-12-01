﻿﻿ Стрельба в Репках: молодые дебоширили в кафе » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Стрельба в Репках: молодые дебоширили в кафе
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Стрельба в Репках: молодые дебоширили в кафе

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:35
  • Просмотров: 96
Стрельба в Репках: молодые дебоширили в кафеДо Репкинского отдела полиции 27 августа в 4:45 часов поступило сообщение от дежурной медсестры Репкинской ЦРБ. Женщина сообщила, что к ним был доставлен 26-летний житель пгт Репки с ранением правой голени из травматического оружия. Ранения молодой человек получил в кафе «Транзит» от неизвестных.

По прибытии на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что возле кафе «Транзит» возник конфликт между жителем пгт Репки и 30-летним жителем г.. Киев. В ходе конфликта киевлянин применил устройство для отстрела метательных снарядов несмертельного действия «Форт-12Р». Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Пострадавший впоследствии написал заявление с просьбой проверку по этому факту не проводить, потому что он не имеет претензий, а в больницу обращался за консультацией.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Убийственный футбол: 7-летнему мальчику сломали ногу

К Черниговского горотдела полиции обратился 34-летний житель областного центра. Черниговец заявил,

В Репках драка между мужчинами закончилась больницей

К Репкинского отдела полиции 2 апреля поступило сообщение от медсестры, которая сообщила, что в

Поножовщина из-за девушки. Житель Черниговщины отправил конкурента в больни ...

Черниговская полиция расследует обстоятельства конфликта, который привел к тому, что 30-летний

Ночные разборки у Mc Donald's: резня, кровь и битое стекло

В черниговский отдел полиции 11 марта поступило сообщение от работницы кафе Mc Donald's. Женщина

Возле пешеходного моста убили 24-летнего черниговца

В Чернигове по ул. Циолковского, 2 (возле пешеходного моста) нашли молодого человека без сознания.

Под Черниговом боец АТО расстрелял посетителей кафе

Один человек получил телесные повреждения.
﻿
Видео
Подробности убийства в Черниговском СИЗО (видео) Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниго... В черниговском саду няня подняла руку на ребенка (видео) Школы Чернигова пополнились новыми педагогами, которые прошл... Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео) Одноместные парты и интерактивные доски – «новая школа» ждет...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети