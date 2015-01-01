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В Чернигове в болоте нашли тело человека

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:38
  • Просмотров: 89
В Чернигове в болоте нашли тело человекаК Черниговского горотдела полиции поступило сообщение о том, что на улице Воскресенской (недалеко от дома № 27) во время розыскных действий в болоте обнаружено тело человека. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что это труп неизвестного мужчины в возрасте около 20-25 лет, без документов. Видимых телесных повреждений обнаружено не было. Тело направлено в морг для проведения экспертизы.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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