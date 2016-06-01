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Подробности убийства в Черниговском СИЗО (видео)

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:30
  • Просмотров: 87
Подробности убийства в Черниговском СИЗО (видео)Девятнадцатилетнего убийцу, который забил однокамерника в Черниговском СИЗО, сейчас охраняет усиленный конвой. Его постоянно снимают на видеокамеру и информируют психиатров о его поведении.


Ведь осужденные и сотрудники следственного изолятора отмечали его неадекватность и раньше, поэтому через несколько недель он сменил много камер. Всюду нападал на заключенных. «Есть справка, что он психически здоров, но мы неоднократно видели, и осужденные замечали, что лицо имеет определенные отклонения», - - и.о. начальника государственного учреждения «Черниговский СИЗО» Александр Булко. Напомним, во время утренней прогулки один осужденный забил до смерти другого - 51-летнего. Они оба осуждены за умышленное убийство, потому и находились в одной камере. Сейчас прокуратура проверяет, достаточно ли меры приняли конвоиры. А полиция открыла уголовное производство за умышленное убийство отношении ранее судимого нападающего. «Учитывая ранее совершенные противоправные действия, этому парню грозит до 15 лет или пожизненное заключение. Сейчас информация внесена в Единый реестр досудебных расследований, продолжаются следственные действия черниговского отдела полиции », - спикер ГУНП в Черниговской области Сергей Брыль. После драки 19-летний подозреваемый пытался повеситься на собственной футболке. Сейчас его обследовал психиатр, и диагноз не установил. Следователи полиции заботятся о судебно-медицинскую экспертизу на установление его дееспособности. Журналист Наталия Тягнырядно Оператор Дмитрий Дрыгановшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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