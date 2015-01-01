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Как мог бы выглядеть туристический знак про Чернигов?

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:22
  • Просмотров: 50
Как мог бы выглядеть туристический знак про Чернигов?Конструкция «Я люблю Че», установленная на минувшей неделе в центре Чернигова, спровоцировала бурное обсуждение и появление новых идей для воплощения.

В частности, депутат городского совета Наталия Хольченкова обнародовала рабочий проект уличной скульптуры «Чернігів – місто легенд». В основе конструкции – логотип города.



Идея была подана на Бюджет участия-2018. После того, как рабочая группа объявит о начале голосования, каждый черниговец получит возможность поддержать проект.

Он может быть реализован за деньги городского бюджета только в том случае, если окажется среди самых популярных.

Еще один вариант уличной скульптуры по-черниговски – кованный объемный клубок, который является логотипом Чернигова. Автор – Александр Кишко.



Черниговский экскурсовод Олег Герасименко рассказал о том, что занимается вопросом согласования и установке работы с апреля. Он будет стоять на углу улиц Преображенской и Музейной (возле кооперативного техникума).

Свой вариант предложил и создатель паблика «Черниговский Кисель» Дмитрий Тигранов. Тот же клубок в объеме, но не просто кованный и полый, а зеркальный – по типу фасолины в Чикаго.
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Источник: 0462.ua

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