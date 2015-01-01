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«Куликовское молоко» прошло международную сертификацию

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:44
  • Просмотров: 41
«Куликовское молоко» прошло международную сертификациюЧАО «Куликовское молоко» сертифицировано согласно международной системе анализа рисков НАССР, сообщает Департамент агропромышленного развития Черниговской ОГА.

На прошлой неделе Частное акционерное общество «Куликовское молоко» прошло сертификацию в соответствии с международной системы анализа рисков, опасных факторов и контроля критических точек Hazard Analysis and Critical Control Point.

Сертификат на систему управления безопасностью пищевых продуктов подтверждает соответствие производственных мощностей ЧАО «Куликовское молоко» международным стандартам.

Компания гарантирует потребителям продукцию высокого качества и стопроцентной натуральности.
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Источник: 0462.ua

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