4ернігів.інфо » Стрічка новин » «Куликовское молоко» прошло международную сертификацию
«Куликовское молоко» прошло международную сертификацию
- Вчера, 14:44
- Просмотров: 41
ЧАО «Куликовское молоко» сертифицировано согласно международной системе анализа рисков НАССР, сообщает Департамент агропромышленного развития Черниговской ОГА.
На прошлой неделе Частное акционерное общество «Куликовское молоко» прошло сертификацию в соответствии с международной системы анализа рисков, опасных факторов и контроля критических точек Hazard Analysis and Critical Control Point.
Сертификат на систему управления безопасностью пищевых продуктов подтверждает соответствие производственных мощностей ЧАО «Куликовское молоко» международным стандартам.
Компания гарантирует потребителям продукцию высокого качества и стопроцентной натуральности.
На прошлой неделе Частное акционерное общество «Куликовское молоко» прошло сертификацию в соответствии с международной системы анализа рисков, опасных факторов и контроля критических точек Hazard Analysis and Critical Control Point.
Сертификат на систему управления безопасностью пищевых продуктов подтверждает соответствие производственных мощностей ЧАО «Куликовское молоко» международным стандартам.
Компания гарантирует потребителям продукцию высокого качества и стопроцентной натуральности.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Мясо, молоко, овощи и фрукты провоцируют отравления у черниговцев
За период с 23 по 29 июня в Черниговской области заболели острыми кишечными инфекциями 68 человек,
В Черниговской области самое дорогое молоко
В Украине дешевеют молочные продукты. На прошлой неделе цены на молоко продолжили опускаться.
Мясо и молоко подорожают в ноябре и это еще не все — эксперт
Овощи могут подорожать на 7%, также подорожают мясо и молоко. В то же время цены на сахар, масло и
КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО СПОДОБАДЛОСЬ КИЇВСЬКИМ ГОСТЯМ
Володимир Зубанов, член Політради Партії розвитку України провів робочу зустріч на території
Найдорожче молоко на Чернігівщині
Станом на 1-ше квітня, закупівельні ціни на молоко вищого ґатунку, за даними господарств АВМ
ЧАО "Куликовское молоко" назначил нового члена наблюдательного совета
Акционеры ЧАО "Куликовское молоко" (Черниговская область) на собрании 23 сентября назначили членом
Среднестатистический выпускник Черниговщины в разы стал глуп... Подробности убийства в Черниговском СИЗО (видео) Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниго... В черниговском саду няня подняла руку на ребенка (видео) Школы Чернигова пополнились новыми педагогами, которые прошл... Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео)
Добавить комментарий!