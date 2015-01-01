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Туристического промо-ролика про Чернигов за 50 тысяч – не будет

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:47
  • Просмотров: 39
Туристического промо-ролика про Чернигов за 50 тысяч – не будетИсполнительный комитет Черниговского горсовета намерен пересмотреть смету Программы развития туризма и промоции Чернигова, рассчитанную на 2017-2018 годы.

В проекта решения исполкома коррекции подвержены 5 статей расходов по этой Программе.

В частности, на 60 тысяч гривен (80 вместо 140) будут уменьшены траты на участие в выставках и семинарах по развитию туризма.

Еще 70 тысяч (60 вместо 130) планируется сэкономить на проведении инфотуров для работников турфирм и журналистов и на организации «дней Чернигова» в других городах Украины и за границей.

Наконец, члены исполкома намерены до нуля сократить расходы по статье «Створення якісного промо-ролика про Чернігів та його популяризація».

Изначально планировалось, что в 2017 году на него потратят из бюджета 50 тысяч, а в следующем – 30 тысяч. После правок – останется только последняя цифра.

Сэкономленные таким образом 180 тысяч гривен будут потрачены на другие мероприятия, с помощью которых в Чернигове хотят развивать туристическую отрасль.

В частности, с 80 до 150 тысяч будет увеличены расходы по изготовлению информационно-презентационной и сувенирной продукции.

Со 130 до 240 тысяч подорожает организация и проведение туристических фестивалей и выставок.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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