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Туристического промо-ролика про Чернигов за 50 тысяч – не будет
- Вчера, 15:47
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Исполнительный комитет Черниговского горсовета намерен пересмотреть смету Программы развития туризма и промоции Чернигова, рассчитанную на 2017-2018 годы.
В проекта решения исполкома коррекции подвержены 5 статей расходов по этой Программе.
В частности, на 60 тысяч гривен (80 вместо 140) будут уменьшены траты на участие в выставках и семинарах по развитию туризма.
Еще 70 тысяч (60 вместо 130) планируется сэкономить на проведении инфотуров для работников турфирм и журналистов и на организации «дней Чернигова» в других городах Украины и за границей.
Наконец, члены исполкома намерены до нуля сократить расходы по статье «Створення якісного промо-ролика про Чернігів та його популяризація».
Изначально планировалось, что в 2017 году на него потратят из бюджета 50 тысяч, а в следующем – 30 тысяч. После правок – останется только последняя цифра.
Сэкономленные таким образом 180 тысяч гривен будут потрачены на другие мероприятия, с помощью которых в Чернигове хотят развивать туристическую отрасль.
В частности, с 80 до 150 тысяч будет увеличены расходы по изготовлению информационно-презентационной и сувенирной продукции.
Со 130 до 240 тысяч подорожает организация и проведение туристических фестивалей и выставок.
В проекта решения исполкома коррекции подвержены 5 статей расходов по этой Программе.
В частности, на 60 тысяч гривен (80 вместо 140) будут уменьшены траты на участие в выставках и семинарах по развитию туризма.
Еще 70 тысяч (60 вместо 130) планируется сэкономить на проведении инфотуров для работников турфирм и журналистов и на организации «дней Чернигова» в других городах Украины и за границей.
Наконец, члены исполкома намерены до нуля сократить расходы по статье «Створення якісного промо-ролика про Чернігів та його популяризація».
Изначально планировалось, что в 2017 году на него потратят из бюджета 50 тысяч, а в следующем – 30 тысяч. После правок – останется только последняя цифра.
Сэкономленные таким образом 180 тысяч гривен будут потрачены на другие мероприятия, с помощью которых в Чернигове хотят развивать туристическую отрасль.
В частности, с 80 до 150 тысяч будет увеличены расходы по изготовлению информационно-презентационной и сувенирной продукции.
Со 130 до 240 тысяч подорожает организация и проведение туристических фестивалей и выставок.
Источник: 0462.ua
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