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На Универсиаде черниговские спортсмены остались без медалей
- Вчера, 16:02
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В Тайване прошли «Олимпийские игры» для студентов. В летней Универсиаде приняли участие три черниговских спортсмена.
В соревнованиях по тяжелой атлетике в весе до 63 кг выступала Татьяна Качан. В сумме двух упражнений она подняла 199 килограммов и финишировала на 8-м месте из 26 участниц.
Полузащитник «Десны» Максим Банасевич принял участие во всех 6 матчах футбольной студенческой сборной Украины. Наши земляки дважды (на групповом этапе и в плей-офф) обыграли Аргентину, но в итоге заняли только 7-е место, уступив Корее, Мексике и Италии.
Самая грустная история у Ольги Бибик. Она с подругами по команде легко выиграла квалификацию в эстафете 4х400 метров. Но перед финальным забегом одна из украинских спортсменок получила травму.
Ее заменили, и команда в ослабленном составе прибежала к финишу лишь второй. Однако даже серебра девушкам не досталось. Причина – пункт правил, согласно которому тренерский штаб должен своевременно сообщить о замене в эстафетной четверке.
Таким образом, Ольгу Бибик и всю команду дисквалифицировали.
В соревнованиях по тяжелой атлетике в весе до 63 кг выступала Татьяна Качан. В сумме двух упражнений она подняла 199 килограммов и финишировала на 8-м месте из 26 участниц.
Полузащитник «Десны» Максим Банасевич принял участие во всех 6 матчах футбольной студенческой сборной Украины. Наши земляки дважды (на групповом этапе и в плей-офф) обыграли Аргентину, но в итоге заняли только 7-е место, уступив Корее, Мексике и Италии.
Самая грустная история у Ольги Бибик. Она с подругами по команде легко выиграла квалификацию в эстафете 4х400 метров. Но перед финальным забегом одна из украинских спортсменок получила травму.
Ее заменили, и команда в ослабленном составе прибежала к финишу лишь второй. Однако даже серебра девушкам не досталось. Причина – пункт правил, согласно которому тренерский штаб должен своевременно сообщить о замене в эстафетной четверке.
Таким образом, Ольгу Бибик и всю команду дисквалифицировали.
Источник: 0462.ua
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