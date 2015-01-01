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На Универсиаде черниговские спортсмены остались без медалей

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:02
  • Просмотров: 38
На Универсиаде черниговские спортсмены остались без медалейВ Тайване прошли «Олимпийские игры» для студентов. В летней Универсиаде приняли участие три черниговских спортсмена.

В соревнованиях по тяжелой атлетике в весе до 63 кг выступала Татьяна Качан. В сумме двух упражнений она подняла 199 килограммов и финишировала на 8-м месте из 26 участниц.

Полузащитник «Десны» Максим Банасевич принял участие во всех 6 матчах футбольной студенческой сборной Украины. Наши земляки дважды (на групповом этапе и в плей-офф) обыграли Аргентину, но в итоге заняли только 7-е место, уступив Корее, Мексике и Италии.

Самая грустная история у Ольги Бибик. Она с подругами по команде легко выиграла квалификацию в эстафете 4х400 метров. Но перед финальным забегом одна из украинских спортсменок получила травму.

Ее заменили, и команда в ослабленном составе прибежала к финишу лишь второй. Однако даже серебра девушкам не досталось. Причина – пункт правил, согласно которому тренерский штаб должен своевременно сообщить о замене в эстафетной четверке.

Таким образом, Ольгу Бибик и всю команду дисквалифицировали.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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