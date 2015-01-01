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На первом уроке в школах Чернигова будут говорить про Европу

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:02
  • Просмотров: 36
На первом уроке в школах Чернигова будут говорить про Европу«Поважаю Європейські цінності – будую сучасну Україну!» – такова тема первого урока во всех классах в 2017-2018 учебном году.

Методисты области уже подготовили методические материалы, рекомендованные для использования при подготовке к проведению такого урока.

Так, среди рекомендаций для учеников младших классов на первом уроке предлагают организовать виртуальное путешествие по европейским столицам или же спортивно-развлекательный квест «Парад ігор народів Європи».

Уже в 5-9 классах среди приоритетов, как провести первый урок, – тренинги касательно прав ребенка, толерантности и прочее, а также изготовление коллажа «Європа – наш спільний дім».

Ну а для учеников 9-11 классов предлагают организовать встречи с дипломатами, послами, научными сотрудниками, участниками международных программ, эмигрантами украинского происхождения и тому подобное.

«Проведення Першого уроку має стати своєрідним імпульсом для розвитку молодіжного волонтерського руху, організації благодійних акцій», – говорится в методических рекомендациях.

В качестве подспорья для педагогов приводится хронология вхождения в Евросоюз других стран, история отношений Украины с Евросоюзом, история празднования Дня Европы и прочее.

Есть и готовые викторины и конкурсы, которые можно использовать.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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