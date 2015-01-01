4ернігів.інфо » Стрічка новин » На первом уроке в школах Чернигова будут говорить про Европу
На первом уроке в школах Чернигова будут говорить про Европу
- Вчера, 17:02
- Просмотров: 36
«Поважаю Європейські цінності – будую сучасну Україну!» – такова тема первого урока во всех классах в 2017-2018 учебном году.
Методисты области уже подготовили методические материалы, рекомендованные для использования при подготовке к проведению такого урока.
Так, среди рекомендаций для учеников младших классов на первом уроке предлагают организовать виртуальное путешествие по европейским столицам или же спортивно-развлекательный квест «Парад ігор народів Європи».
Уже в 5-9 классах среди приоритетов, как провести первый урок, – тренинги касательно прав ребенка, толерантности и прочее, а также изготовление коллажа «Європа – наш спільний дім».
Ну а для учеников 9-11 классов предлагают организовать встречи с дипломатами, послами, научными сотрудниками, участниками международных программ, эмигрантами украинского происхождения и тому подобное.
«Проведення Першого уроку має стати своєрідним імпульсом для розвитку молодіжного волонтерського руху, організації благодійних акцій», – говорится в методических рекомендациях.
В качестве подспорья для педагогов приводится хронология вхождения в Евросоюз других стран, история отношений Украины с Евросоюзом, история празднования Дня Европы и прочее.
Есть и готовые викторины и конкурсы, которые можно использовать.
Методисты области уже подготовили методические материалы, рекомендованные для использования при подготовке к проведению такого урока.
Так, среди рекомендаций для учеников младших классов на первом уроке предлагают организовать виртуальное путешествие по европейским столицам или же спортивно-развлекательный квест «Парад ігор народів Європи».
Уже в 5-9 классах среди приоритетов, как провести первый урок, – тренинги касательно прав ребенка, толерантности и прочее, а также изготовление коллажа «Європа – наш спільний дім».
Ну а для учеников 9-11 классов предлагают организовать встречи с дипломатами, послами, научными сотрудниками, участниками международных программ, эмигрантами украинского происхождения и тому подобное.
«Проведення Першого уроку має стати своєрідним імпульсом для розвитку молодіжного волонтерського руху, організації благодійних акцій», – говорится в методических рекомендациях.
В качестве подспорья для педагогов приводится хронология вхождения в Евросоюз других стран, история отношений Украины с Евросоюзом, история празднования Дня Европы и прочее.
Есть и готовые викторины и конкурсы, которые можно использовать.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Золотую медаль могут получить 86 черниговских выпускников
На прошлой неделе во всех школах Чернигова прозвучал «последний звонок». Всего школы покидает 3602
На черниговских школьниках проведут эксперимент
В новом учебном году будут учить по-новому! Правда, пока глобальные новации коснутся всего-лишь
Об оздоровлении, реформе образования и работу коммунальных служб в Корюковк ...
На расширенном заседании Коллегии райгосадминистрации, которое провел председатель
Впервые за 13 лет лицей №16 города Чернигова набирает первоклассников
В 2004 году информационно-технологический лицей №16 последний раз набирал первый класс.
В школах Чернигова ученики 1-4-х классов будут питаться бесплатно
В школах Чернигова в этом году питание учеников 1-4-х классов будет финансироваться из городского
В Чернигове провели самый массовый урок футбола. ВИДЕО
Массовый урок футбола провели на стадионе «Юность». Это совместный проект федерации футбола,
Среднестатистический выпускник Черниговщины в разы стал глуп... Подробности убийства в Черниговском СИЗО (видео) Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниго... В черниговском саду няня подняла руку на ребенка (видео) Школы Чернигова пополнились новыми педагогами, которые прошл... Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео)
Добавить комментарий!