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Грабитель, потерявший документы, попался, когда пришел за ними в полицию
- Вчера, 16:28
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В понедельник, 28 августа, в полицию обратился черниговец с заявлением, что у него похитили велосипед. Заявитель предоставил его описание и особые приметы. Информацию о похищенном велосипед получили все экипажи патрульной полиции.
А уже в полночь, заехав на автозаправочную станцию, один из патрульных экипажей обратил внимание на велосипед, стоявший у в хода в помещение АЗС. Его марка и цвет совпадала с разыскиваемым.
Клиентов на заправке было совсем мало и человек, который предположительно приехал на этом велосипеде, заметил, что полицейские заинтересовались двухколесным и решил убежать. Парня, который пытается перелезть через забор АЗС, патрульные заметили практически в последний момент, поэтому задержать беглеца тогда не удалось. Однако, убегая, парень уронил свой рюкзак.
На автозаправку патрульные вызвали следственно-оперативную группу и связались с настоящим владельцем велосипеда. Тот, приехав на место, сразу узнал свою собственность. При осмотре рюкзака, который упустил беглец, правоохранители обнаружили ножовку по металлу и велосипедный замок со следами распила, его владелец также узнал, - им был пристегнут его велосипед.
А 29 августа в Управление патрульной полиции Чернигова обратился молодой человек, который рассказал, что накануне потерял свой рюкзак, и что он может быть в патрульной полиции. Парень назвался и подробно описал, как выглядит рюкзак.
Проверяя информацию, правоохранители установили, что парень, который ищет рюкзак, и есть тот самый беглец с автозаправочной станции. Именно его паспорт потом нашли в рюкзаке.
Гражданину предложили проехать в Черниговский отдел полиции, на что он согласился. Туда его доставил патрульный экипаж и передал коллегам из уголовного розыска.
Пресс-служба управления патрульной полиции в Чернигове
А уже в полночь, заехав на автозаправочную станцию, один из патрульных экипажей обратил внимание на велосипед, стоявший у в хода в помещение АЗС. Его марка и цвет совпадала с разыскиваемым.
Клиентов на заправке было совсем мало и человек, который предположительно приехал на этом велосипеде, заметил, что полицейские заинтересовались двухколесным и решил убежать. Парня, который пытается перелезть через забор АЗС, патрульные заметили практически в последний момент, поэтому задержать беглеца тогда не удалось. Однако, убегая, парень уронил свой рюкзак.
На автозаправку патрульные вызвали следственно-оперативную группу и связались с настоящим владельцем велосипеда. Тот, приехав на место, сразу узнал свою собственность. При осмотре рюкзака, который упустил беглец, правоохранители обнаружили ножовку по металлу и велосипедный замок со следами распила, его владелец также узнал, - им был пристегнут его велосипед.
А 29 августа в Управление патрульной полиции Чернигова обратился молодой человек, который рассказал, что накануне потерял свой рюкзак, и что он может быть в патрульной полиции. Парень назвался и подробно описал, как выглядит рюкзак.
Проверяя информацию, правоохранители установили, что парень, который ищет рюкзак, и есть тот самый беглец с автозаправочной станции. Именно его паспорт потом нашли в рюкзаке.
Гражданину предложили проехать в Черниговский отдел полиции, на что он согласился. Туда его доставил патрульный экипаж и передал коллегам из уголовного розыска.
Пресс-служба управления патрульной полиции в Чернигове
Источник: 0462.ua
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