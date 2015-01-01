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В детсадах Чернигова подорожало питание

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:04
  • Просмотров: 32
В детсадах Чернигова подорожало питаниеИсполнительный комитет Черниговского городского совета повысил стоимость питания в дошкольных учреждениях.

В решении говорится о том, что предыдущее решение исполкома на этот счет было принято полтора года назад – в январе 2015 года.

С того времени в детсадах Чернигова действовали следующие расценки на питание:

• в группах раннего возраста – 14 гривен в день;

• в дошкольных группах – 15 гривен в день;

• в группах с круглосуточным пребыванием – 18,75 гривен в день.

Теперь цифры увеличены на 3 гривны – до 17, 18 и 21,75 гривен соответственно.

Кроме того, выросла и доля, которую вносят за питание родители. Если ранее за ребенка приходилось платить 60% стоимости (40% покрывал городской бюджет), то с 1 сентября будет новая схема: 70% на 30%.

То есть, если ранее за ребенка, например, старшей группы родители платили 9 гривен, а город доплачивает 6 гривен, то после подорожания будет 12,6 гривен + 5,4 гривен соответственно.

Для многодетных семей (3 и более детей) также предусмотрен рост взноса – с нынешних 30% стоимости до 50%. Вторую половину покроют из бюджета.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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