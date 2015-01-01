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В детсадах Чернигова подорожало питание
- Вчера, 18:04
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Исполнительный комитет Черниговского городского совета повысил стоимость питания в дошкольных учреждениях.
В решении говорится о том, что предыдущее решение исполкома на этот счет было принято полтора года назад – в январе 2015 года.
С того времени в детсадах Чернигова действовали следующие расценки на питание:
• в группах раннего возраста – 14 гривен в день;
• в дошкольных группах – 15 гривен в день;
• в группах с круглосуточным пребыванием – 18,75 гривен в день.
Теперь цифры увеличены на 3 гривны – до 17, 18 и 21,75 гривен соответственно.
Кроме того, выросла и доля, которую вносят за питание родители. Если ранее за ребенка приходилось платить 60% стоимости (40% покрывал городской бюджет), то с 1 сентября будет новая схема: 70% на 30%.
То есть, если ранее за ребенка, например, старшей группы родители платили 9 гривен, а город доплачивает 6 гривен, то после подорожания будет 12,6 гривен + 5,4 гривен соответственно.
Для многодетных семей (3 и более детей) также предусмотрен рост взноса – с нынешних 30% стоимости до 50%. Вторую половину покроют из бюджета.
В решении говорится о том, что предыдущее решение исполкома на этот счет было принято полтора года назад – в январе 2015 года.
С того времени в детсадах Чернигова действовали следующие расценки на питание:
• в группах раннего возраста – 14 гривен в день;
• в дошкольных группах – 15 гривен в день;
• в группах с круглосуточным пребыванием – 18,75 гривен в день.
Теперь цифры увеличены на 3 гривны – до 17, 18 и 21,75 гривен соответственно.
Кроме того, выросла и доля, которую вносят за питание родители. Если ранее за ребенка приходилось платить 60% стоимости (40% покрывал городской бюджет), то с 1 сентября будет новая схема: 70% на 30%.
То есть, если ранее за ребенка, например, старшей группы родители платили 9 гривен, а город доплачивает 6 гривен, то после подорожания будет 12,6 гривен + 5,4 гривен соответственно.
Для многодетных семей (3 и более детей) также предусмотрен рост взноса – с нынешних 30% стоимости до 50%. Вторую половину покроют из бюджета.
Источник: 0462.ua
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