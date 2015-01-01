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Проезд в черниговских троллейбусах подорожал
- Вчера, 17:29
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Сегодня, 30 августа, на заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета было принято решение о повышении стоимости проезда в городском электротранспорте.
Согласно решению, с 15 сентября за проезд в троллейбусе придется платить 3 грн вместо 2 грн.
Цена на месячный проездной билет поднимется с 1 октября:
45 – ученический,
90 – студенческий,
180 – гражданский,
200 – проездной для юридических лиц.
Согласно решению, с 15 сентября за проезд в троллейбусе придется платить 3 грн вместо 2 грн.
Цена на месячный проездной билет поднимется с 1 октября:
45 – ученический,
90 – студенческий,
180 – гражданский,
200 – проездной для юридических лиц.
Источник: 0462.ua
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