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Проезд в черниговских троллейбусах подорожал

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:29
  • Просмотров: 40
Проезд в черниговских троллейбусах подорожалСегодня, 30 августа, на заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета было принято решение о повышении стоимости проезда в городском электротранспорте.

Согласно решению, с 15 сентября за проезд в троллейбусе придется платить 3 грн вместо 2 грн.

Цена на месячный проездной билет поднимется с 1 октября:

45 – ученический,

90 – студенческий,

180 – гражданский,

200 – проездной для юридических лиц.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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