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В сентябре черниговская полиция будет следить за безопасностью детей на дороге

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:31
  • Просмотров: 28
В сентябре черниговская полиция будет следить за безопасностью детей на дорогеПолиция призывает водителей быть бдительными: в сентябре на дорогах станет значительно больше детей. Связано это с началом учебного года.

Патрульная полиция сообщила, что за восемь месяцев 2017 года только в Чернигове получили травмы в авариях 15 детей. 4 ДТП произошли непосредственно по вине несовершеннолетних, нарушивших правила дорожного движения.

В двух случаях дети переходили дорогу в неустановленном месте, еще в двух – внезапно выехали на проезжую часть на велосипедах.

Чтобы обезопасить детей на дороге, до 20 сентября в городе будет длиться профилактическая акция «Внимание! Дети на дороге!» Полицейские посетят каждое учебного заведение, чтобы рассказать детям о правилах поведения на дороге.

Кроме того, полиция призывает родителей также присоединиться к этому процессу – пройти с ребенком по дороге от дома до учебного заведения, обратить внимание на недопустимость перебежки дорог в неустановленных местах.

Правоохранители просят водителей быть внимательнее к маленьким пешеходам, а родителей – не пренебрегать правилами перевозки детей в автомобиле. Особенно осторожными нужно быть при движении возле школ и детских садов.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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