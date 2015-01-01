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«Десна» проиграла лидеру Первой лиги
- Сегодня, 10:01
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В центральном матче девятого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги сошлись единоличный лидер нынешних соревнований киевский «Арсенал - Киев» и вице-чемпион прошлогоднего первенства - черниговская «Десна».
В прошлом сезоне черниговцы дважды обыграли «канониров» с общим счетом 7: 2. Однако сейчас именно киевляне еще ни разу не испытали горечи поражений от своих соперников и лишь дважды сыграв вничью. Матч проходил в пригороде Киева в поселке Счастливое, и с самого начала команды взяли высокий темп игры. На 5-й минуте игры защитник хозяев Алексей Майданевич «пристрелялся» к воротам Константина Махновского, однако мяч разминулся с рамкой ворот черниговской команды. На 15-й минуте самоотверженно сыграл в защите капитан «деснянцев» Вадим Мельник, бросившись под удар нападающего «канониров». А на 20-й минуте шанс отличиться уже имел полузащитник «северян» Александр Черноморец, однако мяч после его удара головой прошел рядом со стойкой ворот. На 26-й минуте с мощным ударом Ильи Коваленко лишь с помощью замечательного сейва сумел справиться голкипер хозяев поля Сергей Ситало. А уже через минуту его визави Константин Махновский, прерывая атаку «канониров» сфолил в штрафной. С «одиннадцатиметровой» отметки Артем Старгородский сумел открыть счет в матче, разведя мяч и голкипера по разным углам ворот. После пропущенного гола черниговская «Десна» сразу добавила в атакующих действиях, пытаясь исправить свое положение в этом матче. На 42-й минуте игры после рикошета от Вадима Мельника второй мяч почти залетел в ворота «Десны», однако фортуна в этот раз улыбнулась нашей команде. Следует отметить, что обе команды всю первую половину матча играли в открытый футбол, а вот счет на табло до свистка на перерыв так и остался 1: 0 в пользу хозяев поля. После перерыва «жителям Чернигова» во что нужно было отыграться, и именно на это нацеливал свою команду главный тренер черниговцев Александр Рябоконь. С первых минут второго тайма было заметно, что черниговцы нацелены на ворота своих соперников. Однако на 50-й минуте нападающий «Арсенала» Александр Батальский едва не переиграл защитников и голкипера «Десны», и только Егор Картушов помешал второму голу влететь в сетку собственных ворот. На 86-й минуте Вадим Мельник почти наказал за пижонство голкипера «канониров» Сергея Ситало, однако выжать максимум с момента черниговцам так и не удалось. А «стопроцентный» момент «северяне» имели уже в компенсированное арбитром время. Мяч после подачи Егора Картушова попал в руку защитнику, который находился в своей штрафной, и судья второй раз в матче указал на отметку одиннадцати метров. К мячу подошел Ливан Арвеладзе, однако переиграть голкипера «Арсенала» ему не удалось. Сергей Ситало угадал направление удара нашего полузащитника и поэтому без проблем поймал мяч в свои руки. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу хозяев поля над черниговской командой. После этого поражения в черниговской «Десны» остается 16 очков. А уже 3 сентября «Десна» проведет свой следующий поединок в чемпионате. На своем поле «северяне» будут принимать «Черкасский Днепр». Дмитрий Дрыганов
В прошлом сезоне черниговцы дважды обыграли «канониров» с общим счетом 7: 2. Однако сейчас именно киевляне еще ни разу не испытали горечи поражений от своих соперников и лишь дважды сыграв вничью. Матч проходил в пригороде Киева в поселке Счастливое, и с самого начала команды взяли высокий темп игры. На 5-й минуте игры защитник хозяев Алексей Майданевич «пристрелялся» к воротам Константина Махновского, однако мяч разминулся с рамкой ворот черниговской команды. На 15-й минуте самоотверженно сыграл в защите капитан «деснянцев» Вадим Мельник, бросившись под удар нападающего «канониров». А на 20-й минуте шанс отличиться уже имел полузащитник «северян» Александр Черноморец, однако мяч после его удара головой прошел рядом со стойкой ворот. На 26-й минуте с мощным ударом Ильи Коваленко лишь с помощью замечательного сейва сумел справиться голкипер хозяев поля Сергей Ситало. А уже через минуту его визави Константин Махновский, прерывая атаку «канониров» сфолил в штрафной. С «одиннадцатиметровой» отметки Артем Старгородский сумел открыть счет в матче, разведя мяч и голкипера по разным углам ворот. После пропущенного гола черниговская «Десна» сразу добавила в атакующих действиях, пытаясь исправить свое положение в этом матче. На 42-й минуте игры после рикошета от Вадима Мельника второй мяч почти залетел в ворота «Десны», однако фортуна в этот раз улыбнулась нашей команде. Следует отметить, что обе команды всю первую половину матча играли в открытый футбол, а вот счет на табло до свистка на перерыв так и остался 1: 0 в пользу хозяев поля. После перерыва «жителям Чернигова» во что нужно было отыграться, и именно на это нацеливал свою команду главный тренер черниговцев Александр Рябоконь. С первых минут второго тайма было заметно, что черниговцы нацелены на ворота своих соперников. Однако на 50-й минуте нападающий «Арсенала» Александр Батальский едва не переиграл защитников и голкипера «Десны», и только Егор Картушов помешал второму голу влететь в сетку собственных ворот. На 86-й минуте Вадим Мельник почти наказал за пижонство голкипера «канониров» Сергея Ситало, однако выжать максимум с момента черниговцам так и не удалось. А «стопроцентный» момент «северяне» имели уже в компенсированное арбитром время. Мяч после подачи Егора Картушова попал в руку защитнику, который находился в своей штрафной, и судья второй раз в матче указал на отметку одиннадцати метров. К мячу подошел Ливан Арвеладзе, однако переиграть голкипера «Арсенала» ему не удалось. Сергей Ситало угадал направление удара нашего полузащитника и поэтому без проблем поймал мяч в свои руки. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу хозяев поля над черниговской командой. После этого поражения в черниговской «Десны» остается 16 очков. А уже 3 сентября «Десна» проведет свой следующий поединок в чемпионате. На своем поле «северяне» будут принимать «Черкасский Днепр». Дмитрий Дрыганов
Источник: http://cheline.com.ua
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