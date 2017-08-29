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На автостанции в Ичне прикрыли игорный бизнес

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:04
  • Просмотров: 31
На автостанции в Ичне прикрыли игорный бизнесПрилуцкой местной прокуратурой осуществлялось процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом). Следствием установлено, что в помещении автостанции в г.. Ичня функционировал подпольное игорное заведение.

Организаторы азартного бизнеса позаботились о конспирации, поэтому заведение функционировал под видом интернет-центра. В результате проведенного санкционированного обыска правоохранители изъяли системные блоки с соответствующим программным обеспечением, мониторы, флэш-носители информации и черновую документацию. Сейчас следствием собраны доказательства о причастности лица к деятельности игорного заведения и процессуальным руководителем 29.08.2017 направлено в суд обвинительный акт в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины. Справка: санкция ч. 1 ст. 203-2 УК Украины предусматривает штраф от десяти до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования. По информации Прилуцкого местной прокуратурышаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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