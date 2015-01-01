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В Чернигове нашли труп 17-летнего парня

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:06
  • Просмотров: 33
В Чернигове нашли труп 17-летнего парняК Черниговского отдела полиции 28 августа обратилась 42-летняя жительница Чернигова и сообщила, что пропал ее 17-летний сын. Парень учится в Черниговском профессионально-техническом училище № 18 ушел из дома гулять и не вернулся.

Он и раньше несколько раз убегал из дома. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. 25 августа правоохранители нашли труп без документов и видимых телесных повреждений. Родители прибыли на опознание и подтвердили, что это их сын. Согласно заключению эксперта, смерть наступила в результате утопления.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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