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Маршруты № 25 и № 39 изменят движение
- Сегодня, 13:08
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Для проведения работ по замене тепловой сети «Черниговской ТЭЦ» исполком разрешил перекрытие движения автотранспорта во время осуществления работ. А именно - по улице Вячеслава Черновола (бывшая Войкова).
Эта улица будет перекрыта от ее начала с проспекта Мира и до ее пересечения с улицей Первой Гвардейской Армии, перед АТБ-маркетом. Также будет перекрыто движение по ул. Первой Гвардейской Армии, от перекрытой ул. Вячеслава Черновола до ул. Самострова. Не будем движения круглосуточно с 6 сентября до 5 октября включительно. Напомним, по этой улице курсируют две маршрутки № 25 и № 39. В связи с этим им предстоит искать объезд для своего движения.
Эта улица будет перекрыта от ее начала с проспекта Мира и до ее пересечения с улицей Первой Гвардейской Армии, перед АТБ-маркетом. Также будет перекрыто движение по ул. Первой Гвардейской Армии, от перекрытой ул. Вячеслава Черновола до ул. Самострова. Не будем движения круглосуточно с 6 сентября до 5 октября включительно. Напомним, по этой улице курсируют две маршрутки № 25 и № 39. В связи с этим им предстоит искать объезд для своего движения.
Источник: http://cheline.com.ua
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