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Маршруты № 25 и № 39 изменят движение

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:08
  • Просмотров: 22
Маршруты № 25 и № 39 изменят движениеДля проведения работ по замене тепловой сети «Черниговской ТЭЦ» исполком разрешил перекрытие движения автотранспорта во время осуществления работ. А именно - по улице Вячеслава Черновола (бывшая Войкова).

Эта улица будет перекрыта от ее начала с проспекта Мира и до ее пересечения с улицей Первой Гвардейской Армии, перед АТБ-маркетом. Также будет перекрыто движение по ул. Первой Гвардейской Армии, от перекрытой ул. Вячеслава Черновола до ул. Самострова. Не будем движения круглосуточно с 6 сентября до 5 октября включительно. Напомним, по этой улице курсируют две маршрутки № 25 и № 39. В связи с этим им предстоит искать объезд для своего движения.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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