Обстановка на границе в пределах региона

За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе

Украина в пределах Черниговской области не произошло, она оставалась стабильной и

контролируемой. На всем участке государственную границу охраняется усиленно, в

пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль.

Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность

государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и

надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.

За незаконное пересечение государственной границы задержан один человек.

Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено

20,1 тыс. Человек и 3,4 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано

уменьшение пассажирского и транспортного потоков на 19% и 21% соответственно.

Через государственную границу не пропущено 4 человека.

К административной ответственности за правил пребывания в Украине

иностранных граждан и лиц без гражданства привлечены 8 человек, на которых

наложен штраф 4250 гривен.



Помощник начальника пограничного отряда

- начальник пресс-службы

подполковник А.В. Дудко