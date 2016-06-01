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Обстановка на границе в пределах региона
- Сегодня, 15:12
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За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе
Украина в пределах Черниговской области не произошло, она оставалась стабильной и
контролируемой. На всем участке государственную границу охраняется усиленно, в
пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль.
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность
государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и
надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.
За незаконное пересечение государственной границы задержан один человек.
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено
20,1 тыс. Человек и 3,4 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано
уменьшение пассажирского и транспортного потоков на 19% и 21% соответственно.
Через государственную границу не пропущено 4 человека.
К административной ответственности за правил пребывания в Украине
иностранных граждан и лиц без гражданства привлечены 8 человек, на которых
наложен штраф 4250 гривен.
Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Украина в пределах Черниговской области не произошло, она оставалась стабильной и
контролируемой. На всем участке государственную границу охраняется усиленно, в
пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль.
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность
государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и
надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.
За незаконное пересечение государственной границы задержан один человек.
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено
20,1 тыс. Человек и 3,4 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано
уменьшение пассажирского и транспортного потоков на 19% и 21% соответственно.
Через государственную границу не пропущено 4 человека.
К административной ответственности за правил пребывания в Украине
иностранных граждан и лиц без гражданства привлечены 8 человек, на которых
наложен штраф 4250 гривен.
Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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