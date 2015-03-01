﻿﻿ Будущих первоклассников поздравили в Главном управлении ДФС в области » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Будущих первоклассников поздравили в Главном управлении ДФС в области
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Будущих первоклассников поздравили в Главном управлении ДФС в области

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:14
  • Просмотров: 21
Будущих первоклассников поздравили в Главном управлении ДФС в области
Приветствовать будущих первоклассников с началом школьного обучения стало уже
доброй традицией в коллективе Главного управления ДФС в области. сегодня еще
дошкольники, а с первого сентября - уже школьники. Значимость этого события в жизни
малышей и их родителей сложно переоценить.
Это хорошо понимают сотрудники Главного управления, а потому устроили
для детей настоящий праздник. Председатель профсоюзной организации Василий Толочко
рассказал будущим первоклассникам о том, где работают их родители, расспросил
каждого ждет от школы, подбодрил добрым словом и пожелал
отличных оценок. В память о приятном событии дети оставили в Главном
управлении собственные рисунки, на которых изобразили свои мечты и надежды, а также
школу, свою семью, любимых мультипликационных героев.
Угощали малышей разнообразными вкусностями, что вызвало множество
положительных эмоций. И, конечно же, каждый получил подарок в школу.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Черниговская полиция отметила лучших работников

В Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области состоялись торжества по случаю

Факты занижения земельного налога предприятиями Черниговской области устано ...

При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий сотрудники управления аудита Главного

В Главном управлении ДФС в области рассказали, что из зоны АТО вернулся ещ ...

На днях коллектив Главного управления ДФС в области встретил своего коллегу - налогового

Впервые за 13 лет лицей №16 города Чернигова набирает первоклассников

В 2004 году информационно-технологический лицей №16 последний раз набирал первый класс.

Общественный совет при Главном управлении ДФС в области собралась в канун Н ...

Общественный совет при Главном управлении ДФС в Черниговской области провела очередное заседание,

Бум первоклашек ожидается в черниговских школах

По словам начальника управления образования Черниговского городского совета Владимира Куприяненко,
﻿
Видео
Среднестатистический выпускник Черниговщины в разы стал глуп... Подробности убийства в Черниговском СИЗО (видео) Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниго... В черниговском саду няня подняла руку на ребенка (видео) Школы Чернигова пополнились новыми педагогами, которые прошл... Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео)
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети