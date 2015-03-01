Будущих первоклассников поздравили в Главном управлении ДФС в области

Приветствовать будущих первоклассников с началом школьного обучения стало уже

доброй традицией в коллективе Главного управления ДФС в области. сегодня еще

дошкольники, а с первого сентября - уже школьники. Значимость этого события в жизни

малышей и их родителей сложно переоценить.

Это хорошо понимают сотрудники Главного управления, а потому устроили

для детей настоящий праздник. Председатель профсоюзной организации Василий Толочко

рассказал будущим первоклассникам о том, где работают их родители, расспросил

каждого ждет от школы, подбодрил добрым словом и пожелал

отличных оценок. В память о приятном событии дети оставили в Главном

управлении собственные рисунки, на которых изобразили свои мечты и надежды, а также

школу, свою семью, любимых мультипликационных героев.

Угощали малышей разнообразными вкусностями, что вызвало множество

положительных эмоций. И, конечно же, каждый получил подарок в школу.



Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.