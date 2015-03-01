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Будущих первоклассников поздравили в Главном управлении ДФС в области
- Вчера, 16:14
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Приветствовать будущих первоклассников с началом школьного обучения стало уже
доброй традицией в коллективе Главного управления ДФС в области. сегодня еще
дошкольники, а с первого сентября - уже школьники. Значимость этого события в жизни
малышей и их родителей сложно переоценить.
Это хорошо понимают сотрудники Главного управления, а потому устроили
для детей настоящий праздник. Председатель профсоюзной организации Василий Толочко
рассказал будущим первоклассникам о том, где работают их родители, расспросил
каждого ждет от школы, подбодрил добрым словом и пожелал
отличных оценок. В память о приятном событии дети оставили в Главном
управлении собственные рисунки, на которых изобразили свои мечты и надежды, а также
школу, свою семью, любимых мультипликационных героев.
Угощали малышей разнообразными вкусностями, что вызвало множество
положительных эмоций. И, конечно же, каждый получил подарок в школу.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
доброй традицией в коллективе Главного управления ДФС в области. сегодня еще
дошкольники, а с первого сентября - уже школьники. Значимость этого события в жизни
малышей и их родителей сложно переоценить.
Это хорошо понимают сотрудники Главного управления, а потому устроили
для детей настоящий праздник. Председатель профсоюзной организации Василий Толочко
рассказал будущим первоклассникам о том, где работают их родители, расспросил
каждого ждет от школы, подбодрил добрым словом и пожелал
отличных оценок. В память о приятном событии дети оставили в Главном
управлении собственные рисунки, на которых изобразили свои мечты и надежды, а также
школу, свою семью, любимых мультипликационных героев.
Угощали малышей разнообразными вкусностями, что вызвало множество
положительных эмоций. И, конечно же, каждый получил подарок в школу.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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