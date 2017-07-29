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Полиция Чернигова нашла живым мальчика, пропавшего два дня назад

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:33
  • Просмотров: 30
Полиция Чернигова нашла живым мальчика, пропавшего два дня назадПолиция Чернигова нашла живым мальчика, пропавшего два дня назад
В Чернигове полиция нашла мальчика, который два дня назад
вышел из дома и исчез. Для этого правоохранителям пришлось мобилизовать
весь личный состав Черниговского городского отдела полиции.
Как известно, Данилко Савченко 2005 года рождения 28 августа вышел из
дома и исчез. Искали его весь личный состав Черниговского городского отдела
полиции, подразделения управления превентивной деятельности ГУНП и патрульная
полиция.
Обследовались и прочисувалися парковые зоны, зеленые насаждения и берег
реки Стержень, протекающей метрах в двухстах от места исчезновения мальчика.
Убитые горем мама и бабушка сообщили правоохранители, что мальчик
учится в школе-интернате, очень коммуникабельный и любознательный, легко
контактирует с людьми, может запросто сесть к любому у автомобиля и попросить
покатать его.
К поискам подключились местная пресса, которая распространяла информацию, и
черниговцы, которые едва не каждый час звонили в полицию и рассказывали они
видели похожего по описанию мальчика. Впрочем, как оказалось сегодня, все это время
он находился в одной местности.
Сегодня в полдень наряд роты полиции особого назначения в составе
капитана полиции Владимира Пустовойта и старшего сержанта полиции Артема
Волка обследовали заброшенную территорию бывшего Черниговского высшего
авиационного училища, как вдруг к ним из зарослей вышел мальчик. На вопрос
полицейских, как его зовут, он ответил: Даниил.
На место обнаружения ребенка сразу же прибыли полицейские сектора
ювенальной превенции ГУНП, а также мама и басуся мальчика, которые забрали его
домой. Сейчас решается вопрос о осмотра его врачами.

сектор коммуникации
полиции Черниговской области
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Источник: http://cheline.com.ua

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