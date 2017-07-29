Полиция Чернигова нашла живым мальчика, пропавшего два дня назад

В Чернигове полиция нашла мальчика, который два дня назад

вышел из дома и исчез. Для этого правоохранителям пришлось мобилизовать

весь личный состав Черниговского городского отдела полиции.

Как известно, Данилко Савченко 2005 года рождения 28 августа вышел из

дома и исчез. Искали его весь личный состав Черниговского городского отдела

полиции, подразделения управления превентивной деятельности ГУНП и патрульная

полиция.

Обследовались и прочисувалися парковые зоны, зеленые насаждения и берег

реки Стержень, протекающей метрах в двухстах от места исчезновения мальчика.

Убитые горем мама и бабушка сообщили правоохранители, что мальчик

учится в школе-интернате, очень коммуникабельный и любознательный, легко

контактирует с людьми, может запросто сесть к любому у автомобиля и попросить

покатать его.

К поискам подключились местная пресса, которая распространяла информацию, и

черниговцы, которые едва не каждый час звонили в полицию и рассказывали они

видели похожего по описанию мальчика. Впрочем, как оказалось сегодня, все это время

он находился в одной местности.

Сегодня в полдень наряд роты полиции особого назначения в составе

капитана полиции Владимира Пустовойта и старшего сержанта полиции Артема

Волка обследовали заброшенную территорию бывшего Черниговского высшего

авиационного училища, как вдруг к ним из зарослей вышел мальчик. На вопрос

полицейских, как его зовут, он ответил: Даниил.

На место обнаружения ребенка сразу же прибыли полицейские сектора

ювенальной превенции ГУНП, а также мама и басуся мальчика, которые забрали его

домой. Сейчас решается вопрос о осмотра его врачами.



сектор коммуникации

полиции Черниговской области