4ернігів.інфо » Стрічка новин » Полиция Чернигова нашла живым мальчика, пропавшего два дня назад
Полиция Чернигова нашла живым мальчика, пропавшего два дня назад
- Сегодня, 10:33
- Просмотров: 30
В Чернигове полиция нашла мальчика, который два дня назад
вышел из дома и исчез. Для этого правоохранителям пришлось мобилизовать
весь личный состав Черниговского городского отдела полиции.
Как известно, Данилко Савченко 2005 года рождения 28 августа вышел из
дома и исчез. Искали его весь личный состав Черниговского городского отдела
полиции, подразделения управления превентивной деятельности ГУНП и патрульная
полиция.
Обследовались и прочисувалися парковые зоны, зеленые насаждения и берег
реки Стержень, протекающей метрах в двухстах от места исчезновения мальчика.
Убитые горем мама и бабушка сообщили правоохранители, что мальчик
учится в школе-интернате, очень коммуникабельный и любознательный, легко
контактирует с людьми, может запросто сесть к любому у автомобиля и попросить
покатать его.
К поискам подключились местная пресса, которая распространяла информацию, и
черниговцы, которые едва не каждый час звонили в полицию и рассказывали они
видели похожего по описанию мальчика. Впрочем, как оказалось сегодня, все это время
он находился в одной местности.
Сегодня в полдень наряд роты полиции особого назначения в составе
капитана полиции Владимира Пустовойта и старшего сержанта полиции Артема
Волка обследовали заброшенную территорию бывшего Черниговского высшего
авиационного училища, как вдруг к ним из зарослей вышел мальчик. На вопрос
полицейских, как его зовут, он ответил: Даниил.
На место обнаружения ребенка сразу же прибыли полицейские сектора
ювенальной превенции ГУНП, а также мама и басуся мальчика, которые забрали его
домой. Сейчас решается вопрос о осмотра его врачами.
сектор коммуникации
полиции Черниговской области
вышел из дома и исчез. Для этого правоохранителям пришлось мобилизовать
весь личный состав Черниговского городского отдела полиции.
Как известно, Данилко Савченко 2005 года рождения 28 августа вышел из
дома и исчез. Искали его весь личный состав Черниговского городского отдела
полиции, подразделения управления превентивной деятельности ГУНП и патрульная
полиция.
Обследовались и прочисувалися парковые зоны, зеленые насаждения и берег
реки Стержень, протекающей метрах в двухстах от места исчезновения мальчика.
Убитые горем мама и бабушка сообщили правоохранители, что мальчик
учится в школе-интернате, очень коммуникабельный и любознательный, легко
контактирует с людьми, может запросто сесть к любому у автомобиля и попросить
покатать его.
К поискам подключились местная пресса, которая распространяла информацию, и
черниговцы, которые едва не каждый час звонили в полицию и рассказывали они
видели похожего по описанию мальчика. Впрочем, как оказалось сегодня, все это время
он находился в одной местности.
Сегодня в полдень наряд роты полиции особого назначения в составе
капитана полиции Владимира Пустовойта и старшего сержанта полиции Артема
Волка обследовали заброшенную территорию бывшего Черниговского высшего
авиационного училища, как вдруг к ним из зарослей вышел мальчик. На вопрос
полицейских, как его зовут, он ответил: Даниил.
На место обнаружения ребенка сразу же прибыли полицейские сектора
ювенальной превенции ГУНП, а также мама и басуся мальчика, которые забрали его
домой. Сейчас решается вопрос о осмотра его врачами.
сектор коммуникации
полиции Черниговской области
Источник: http://cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Мальчика, пропавшего в Чернигове, нашли. Новые подробности
12-летнего Даниила Савченко, который 28 августа исчез в районе улицы Летной , нашли.
Черниговская полиция отметила лучших работников
В Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области состоялись торжества по случаю
Полиция Черниговщины разыскивает родителей мальчика, нашедшегося на вокзале ...
Утром 24 июля во время патрулирования железнодорожного вокзала Нежина полицейские местного отдела
Путешествия пятилетнего мальчика: вышел выпустит кур и поехал за телефоном
Полиция Новгорода-Северского передала родителям 5-летнего мальчика, который сам приехал из
В Чернигове задержали насильника, который находился в розыске
Недавно во время ночного патрулирования наряд группы реагирования роты полиции охраны Управления
Пьяные родители на всю ночь потеряли в Чернигове 2-летнего ребенка
В Чернигове милиция нашла двухлетнего мальчика, который сбежал из дома. Экипаж патрульной службы
Среднестатистический выпускник Черниговщины в разы стал глуп... Подробности убийства в Черниговском СИЗО (видео) Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниго... В черниговском саду няня подняла руку на ребенка (видео) Школы Чернигова пополнились новыми педагогами, которые прошл... Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео)
Добавить комментарий!