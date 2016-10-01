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Исполком изменил правила электронной очереди в детсадов
- Сегодня, 11:34
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Отныне, родители, поставили своего ребенка в электронную очередь в детсад и через несколько лет переехали в другой район города и хотят отправить ребенка к другому детсад, не должны становиться в электронную очередь заново.
Такие изменения утвердил исполнительный комитет Черниговского городского совета сегодня, 30 августа, во время очередного заседания.
Этого ребенка переносят в электронную очередь другой саду тем же числом, что и в предыдущем саду. Тем самым, сохраняя очередность.
По словам начальника управления образования Василия Билогура, это должно значительно облегчить эту процедуру для черниговских родителей и конкретизировать правила.
Такие изменения утвердил исполнительный комитет Черниговского городского совета сегодня, 30 августа, во время очередного заседания.
Этого ребенка переносят в электронную очередь другой саду тем же числом, что и в предыдущем саду. Тем самым, сохраняя очередность.
По словам начальника управления образования Василия Билогура, это должно значительно облегчить эту процедуру для черниговских родителей и конкретизировать правила.
Источник: http://pik.cn.ua
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