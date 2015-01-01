4ернігів.інфо » Стрічка новин » Больше всего инвестируютyют на Черниговщине в сельское, лесное и рыбное хозяйство
Больше всего инвестируютyют на Черниговщине в сельское, лесное и рыбное хозяйство
- Сегодня, 12:31
- Просмотров: 26
Объем капитальных инвестиций в области за первое полугодие этого года составил 2,2 миллиарда гривен. Это на 23,8% больше, чем за соответствующий период 2016 (1,7 миллиарда гривен).
Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 79,2% инвестиций. Доля средств государственного и местных бюджетов - соответственно 0,8% и 5,5%, кредитов банков и других услуг - 9,5%.
В структуре капитальных инвестиций по видам экономической деятельности 53,7% приходится на сельское, лесное и рыбное хозяйство, 24,6% - на промышленность, 9,8% - на строительство.
Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 79,2% инвестиций. Доля средств государственного и местных бюджетов - соответственно 0,8% и 5,5%, кредитов банков и других услуг - 9,5%.
В структуре капитальных инвестиций по видам экономической деятельности 53,7% приходится на сельское, лесное и рыбное хозяйство, 24,6% - на промышленность, 9,8% - на строительство.
Источник: http://pik.cn.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
За первое полугодие 2017-го в Черниговской области создали 740 новых рабочи ...
В области в январе–апреле этого года на созданные новые рабочие места трудоустроено 4101 человека.
В этом году в хозяйство Черниговской области привлечено больше
В первом полугодии 2017 года в сельское, лесное и рыбное хозяйство Черниговщины привлечено более
Кому в Черниговской области платят больше всех? Рейтинг по отраслям
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в
Капитальные инвестиции в области за 9 месяцев 2016
За 9 месяцев 2016. на развитие экономики Черниговщины использовано 2992 млн.грн капитальных
Наш город стал более инвестиционно привлекательным
Черниговская область стала более привлекательной для инвестиций в аграрно-промышленный комплекс.
Бельгия изучает возможности для инвестиций в Чернигов
Чрезвычайный и полномочный посол Бельгии в Украине Люк Якобс впервые с рабочим визитом посетил
Среднестатистический выпускник Черниговщины в разы стал глуп... Подробности убийства в Черниговском СИЗО (видео) Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниго... В черниговском саду няня подняла руку на ребенка (видео) Школы Чернигова пополнились новыми педагогами, которые прошл... Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео)
Добавить комментарий!