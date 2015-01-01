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Больше всего инвестируютyют на Черниговщине в ​​сельское, лесное и рыбное хозяйство

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:31
  • Просмотров: 26
Больше всего инвестируютyют на Черниговщине в ​​сельское, лесное и рыбное хозяйствоОбъем капитальных инвестиций в области за первое полугодие этого года составил 2,2 миллиарда гривен. Это на 23,8% больше, чем за соответствующий период 2016 (1,7 миллиарда гривен).

Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 79,2% инвестиций. Доля средств государственного и местных бюджетов - соответственно 0,8% и 5,5%, кредитов банков и других услуг - 9,5%.

В структуре капитальных инвестиций по видам экономической деятельности 53,7% приходится на сельское, лесное и рыбное хозяйство, 24,6% - на промышленность, 9,8% - на строительство.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://pik.cn.ua

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