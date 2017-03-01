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На демонтаж старых фонтанов с Аллеи Героев пойдет 4, 3 млн. грн.
- Сегодня, 13:33
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Управление капитального строительства Черниговского городского совета повторно объявило тендер на строительство фонтанов на Аллее Героев. Теперь на реализацию проекта планируется потратить 21100000 грн, хотя сумма составила 16800000.
Такие изменения аргументируют отсутствием в указанном ранее техническом задании демонтажа старых конструкций. Таким образом, снос старых фонтанов будет стоить 4300000 грн.
Хотя стоимость работ изменилась, неизменными остались противоречивые положения тендера. Так, разработать проектную документацию и провести ее экспертизу имеет предприятие-подрядчик. Хотя по закону победитель тендера должен начинать работы, когда уже имеющийся готовый проект.
Напомним, что в 31 августа 2018 на Аллее Героев должны появиться три светло-динамические фонтаны круглой формы (один диаметром 10 метров, два других - по 7 метров) и специальное техническое помещение. Главными требованиями к объектам является наличие энерго-эффективных насосов и системы очистки воды.
Такие изменения аргументируют отсутствием в указанном ранее техническом задании демонтажа старых конструкций. Таким образом, снос старых фонтанов будет стоить 4300000 грн.
Хотя стоимость работ изменилась, неизменными остались противоречивые положения тендера. Так, разработать проектную документацию и провести ее экспертизу имеет предприятие-подрядчик. Хотя по закону победитель тендера должен начинать работы, когда уже имеющийся готовый проект.
Напомним, что в 31 августа 2018 на Аллее Героев должны появиться три светло-динамические фонтаны круглой формы (один диаметром 10 метров, два других - по 7 метров) и специальное техническое помещение. Главными требованиями к объектам является наличие энерго-эффективных насосов и системы очистки воды.
Источник: http://pik.cn.ua
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