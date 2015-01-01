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Куда в Чернигове сдавать отработанные лампы, батарейки и термометры

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:39
  • Просмотров: 22
Куда в Чернигове сдавать отработанные лампы, батарейки и термометрыОтработанные и, что важно, неповрежденные материалы, содержащие ртуть (осветительные люминесцентные лампы, термометры, термостаты), и элементы питания (батарейки, аккумуляторы) можно приносить в ближайший пункт приема, который расположен на базе коммунальных предприятий г.. Чернигова.

Адреса и график работы пунктов на базе ЖЭКов указаны на фото ниже.

В пунктах приема, работники осуществляют соответствующий учет и контроль полученных на хранение от жителей города опасных отходов, по их наименованию и количеству.

Напоминаем, опасно выбрасывать отработанные элементы питания, люминесцентные лампы и термометры с обычным мусором. Это несет угрозу здоровью людей и загрязняет окружающую среду!шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://pik.cn.ua

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