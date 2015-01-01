4ернігів.інфо » Стрічка новин » Куда в Чернигове сдавать отработанные лампы, батарейки и термометры
Куда в Чернигове сдавать отработанные лампы, батарейки и термометры
- Вчера, 15:39
- Просмотров: 22
Отработанные и, что важно, неповрежденные материалы, содержащие ртуть (осветительные люминесцентные лампы, термометры, термостаты), и элементы питания (батарейки, аккумуляторы) можно приносить в ближайший пункт приема, который расположен на базе коммунальных предприятий г.. Чернигова.
Адреса и график работы пунктов на базе ЖЭКов указаны на фото ниже.
В пунктах приема, работники осуществляют соответствующий учет и контроль полученных на хранение от жителей города опасных отходов, по их наименованию и количеству.
Напоминаем, опасно выбрасывать отработанные элементы питания, люминесцентные лампы и термометры с обычным мусором. Это несет угрозу здоровью людей и загрязняет окружающую среду!
Адреса и график работы пунктов на базе ЖЭКов указаны на фото ниже.
В пунктах приема, работники осуществляют соответствующий учет и контроль полученных на хранение от жителей города опасных отходов, по их наименованию и количеству.
Напоминаем, опасно выбрасывать отработанные элементы питания, люминесцентные лампы и термометры с обычным мусором. Это несет угрозу здоровью людей и загрязняет окружающую среду!
Источник: http://pik.cn.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Налоговая: Актуальные вопросы экологического налога и рентной платы
Вопросам, больше всего беспокоят налогоплательщиков по экологическому налогу и рентной платы был
В Мене собирают лампочки
Команда фестиваля Barterwille Art Fest 2017 запускает в Мне первую экологическую акцию «Лампочки -
В Менской колонии Черниговской области изготавливают светодиодные лампы
Лампы, мощностью от 3 до 15 Вт, стали производить и на государственном предприятии Менской
Батарейки будут принимать в школах Чернигова
В каждой школе Чернигова появятся пункты приема отработанных батареек.
На рекламу о пунктах приема люминесцентных и энергосберегающих ламп у КП «Д ...
18 августа активисты движения "Эко-Чернигов" вместе с журналистами телеканалов "Дитинец", "Новый
Черниговские активисты собирают подписи, чтобы Соколов решил вопрос с мусор ...
Черниговские борцы за экологию решили реализовать еще одну инициативу, которая призвана решить
Среднестатистический выпускник Черниговщины в разы стал глуп... Подробности убийства в Черниговском СИЗО (видео) Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниго... В черниговском саду няня подняла руку на ребенка (видео) Школы Чернигова пополнились новыми педагогами, которые прошл... Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео)
Добавить комментарий!