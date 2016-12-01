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В Чернигове пьяные мужчины занесли гранату в пиццерию
- Вчера, 16:00
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Полиция Черниговщины проверяет нетрезвых мужчин, которые прогуливались по городу с гранатой.
Вчера, 30 августа, во второй половине дня в одном из спальных районов города военнослужащий увидел, что у его дома находятся двое подозрительных мужчин, у одного из которых из-под кожаной куртки виднелась граната.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые и обезвредили боеприпас.
Как оказалось, граната принадлежала мужчинам 1972 и 1973 годов рождения. Они поняли, что правоохранители приехали к ним, поэтому попытались оставить гранату в пиццерии, расположенной неподалеку. К счастью для окружающих, правоохранители быстро изъяли гранату «Ф-1» и запал с кольцом.
Ранее проблем с законом мужчины не имели. Они злоупотребляют алкоголем и уверяют, что не имеют никакого отношения к гранате. Тем не менее, правоохранители опросили свидетелей, которые рассказали как все было на самом деле, поэтому ответственности мужчинам, которые поставили на кон не только свою жизнь, не избежать.
Кроме того гранату и образцы ткани направлено на экспертизу, которая и расставит все точки над «и». Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказываетсялишением свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное следствие.
Вчера, 30 августа, во второй половине дня в одном из спальных районов города военнослужащий увидел, что у его дома находятся двое подозрительных мужчин, у одного из которых из-под кожаной куртки виднелась граната.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые и обезвредили боеприпас.
Как оказалось, граната принадлежала мужчинам 1972 и 1973 годов рождения. Они поняли, что правоохранители приехали к ним, поэтому попытались оставить гранату в пиццерии, расположенной неподалеку. К счастью для окружающих, правоохранители быстро изъяли гранату «Ф-1» и запал с кольцом.
Ранее проблем с законом мужчины не имели. Они злоупотребляют алкоголем и уверяют, что не имеют никакого отношения к гранате. Тем не менее, правоохранители опросили свидетелей, которые рассказали как все было на самом деле, поэтому ответственности мужчинам, которые поставили на кон не только свою жизнь, не избежать.
Кроме того гранату и образцы ткани направлено на экспертизу, которая и расставит все точки над «и». Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказываетсялишением свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное следствие.
Источник: 0462.ua
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