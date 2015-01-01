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За умение экономить почти сто тысяч семей Черниговщины заслужили право получить
- Вчера, 16:30
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Черниговская область в числе лидеров по субсидиям.
Об этом сообщил, 30 августа, во время пресс-брифинга директор Департамента социальной защиты населения ОГА Олег Русин.
Субсидии на неотапливаемый период в автоматическом режиме перечислены 235 тысячам пользователям.
Всего же в настоящее время в области этой адресной помощи пользуются 247,4 тысячи семей, из которых 95,9 тысячи имеют право на монетизацию остатков неиспользованных средств субсидии на отопление.
В денежном эквиваленте - это 61,78 миллиона гривен.
- Чтобы получить наличную часть неиспользованной субсидии, необходимо подать заявление в управление социальной защиты населения до 1 сентября, - отметил Олег Русин и добавил, что на сегодня с соответствующими заявлениями обратились по электроснабжению более тысячи человек, по газоснабжению - более 76 000.
Об этом сообщил, 30 августа, во время пресс-брифинга директор Департамента социальной защиты населения ОГА Олег Русин.
Субсидии на неотапливаемый период в автоматическом режиме перечислены 235 тысячам пользователям.
Всего же в настоящее время в области этой адресной помощи пользуются 247,4 тысячи семей, из которых 95,9 тысячи имеют право на монетизацию остатков неиспользованных средств субсидии на отопление.
В денежном эквиваленте - это 61,78 миллиона гривен.
- Чтобы получить наличную часть неиспользованной субсидии, необходимо подать заявление в управление социальной защиты населения до 1 сентября, - отметил Олег Русин и добавил, что на сегодня с соответствующими заявлениями обратились по электроснабжению более тысячи человек, по газоснабжению - более 76 000.
Источник: 0462.ua
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