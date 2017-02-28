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Дорогу на Полуботка закончат только в следующем году

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:03
  • Просмотров: 64
Дорогу на Полуботка закончат только в следующем годуОб этом сообщил черниговский городской голова Владислав Атрошенко сегодня на своей странице в «Фейсбуке». Причина – изношенные сети.

По словам мэра, длительное перекрытие определенных направлений в дорожной сети и связанные с этим неудобства обусловленывышедшими из строя и требущими замены коммуникациями.

«Вони не ремонтувалися або ніколи, або протягому десятків років. По мережах Водоканалу є десятки проблемних місць, де є систематичні пориви труб. Заміна цих мереж – надзвичайно клопітка робота», – пишет Владислав Атрошенко.

Кроме того, пояснил городской голова, поскольку это глубинные работы, по технологии, чтобы закопать троншею, утрамбовывается песок, засыпается щебень, проливается водой, это все должно осесть, затем процедура повторяется и т. д.

«У зв’язку з цим – ми радилися багато з цього питання – ділянку вулиці Полуботка (від Білого мосту до перетину з вул. Пушкіна, де зараз ведуться роботи) ми не будемо цієї осені закривати верхнім шаром асфальту. Тому що є ризики, що це будуть викинуті гроші. Ми затрамбуємо, максимально технологічно зробимо, але враховуючи великий обсяг і ризики просідання, ми в зиму зайдемо тільки з нижнім шаром асфальту.

В осеннее-зимний период движение наулице будет открыто.

Аналогичная ситуация, очевидно, ждет и ул. Олекландра Молодчего. Далее поквартально будет ремонтироваться улица Рокоссовского.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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