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Дорогу на Полуботка закончат только в следующем году
- Вчера, 17:03
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Об этом сообщил черниговский городской голова Владислав Атрошенко сегодня на своей странице в «Фейсбуке». Причина – изношенные сети.
По словам мэра, длительное перекрытие определенных направлений в дорожной сети и связанные с этим неудобства обусловленывышедшими из строя и требущими замены коммуникациями.
«Вони не ремонтувалися або ніколи, або протягому десятків років. По мережах Водоканалу є десятки проблемних місць, де є систематичні пориви труб. Заміна цих мереж – надзвичайно клопітка робота», – пишет Владислав Атрошенко.
Кроме того, пояснил городской голова, поскольку это глубинные работы, по технологии, чтобы закопать троншею, утрамбовывается песок, засыпается щебень, проливается водой, это все должно осесть, затем процедура повторяется и т. д.
«У зв’язку з цим – ми радилися багато з цього питання – ділянку вулиці Полуботка (від Білого мосту до перетину з вул. Пушкіна, де зараз ведуться роботи) ми не будемо цієї осені закривати верхнім шаром асфальту. Тому що є ризики, що це будуть викинуті гроші. Ми затрамбуємо, максимально технологічно зробимо, але враховуючи великий обсяг і ризики просідання, ми в зиму зайдемо тільки з нижнім шаром асфальту.
В осеннее-зимний период движение наулице будет открыто.
Аналогичная ситуация, очевидно, ждет и ул. Олекландра Молодчего. Далее поквартально будет ремонтироваться улица Рокоссовского.
По словам мэра, длительное перекрытие определенных направлений в дорожной сети и связанные с этим неудобства обусловленывышедшими из строя и требущими замены коммуникациями.
«Вони не ремонтувалися або ніколи, або протягому десятків років. По мережах Водоканалу є десятки проблемних місць, де є систематичні пориви труб. Заміна цих мереж – надзвичайно клопітка робота», – пишет Владислав Атрошенко.
Кроме того, пояснил городской голова, поскольку это глубинные работы, по технологии, чтобы закопать троншею, утрамбовывается песок, засыпается щебень, проливается водой, это все должно осесть, затем процедура повторяется и т. д.
«У зв’язку з цим – ми радилися багато з цього питання – ділянку вулиці Полуботка (від Білого мосту до перетину з вул. Пушкіна, де зараз ведуться роботи) ми не будемо цієї осені закривати верхнім шаром асфальту. Тому що є ризики, що це будуть викинуті гроші. Ми затрамбуємо, максимально технологічно зробимо, але враховуючи великий обсяг і ризики просідання, ми в зиму зайдемо тільки з нижнім шаром асфальту.
В осеннее-зимний период движение наулице будет открыто.
Аналогичная ситуация, очевидно, ждет и ул. Олекландра Молодчего. Далее поквартально будет ремонтироваться улица Рокоссовского.
Источник: 0462.ua
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