4ернігів.інфо » Стрічка новин » Задолжал за коммуналку – забудь про субсидию! 8% субсидиантов Черниговщины
Задолжал за коммуналку – забудь про субсидию! 8% субсидиантов Черниговщины
- Вчера, 17:32
- Просмотров: 61
Всего на Черниговщине, как и в целом в Украине, примерно 8% субсидиантам прекращено предоставление государственной помощи.
Об этом сообщил 30 августа во время пресс-брифинга директор Департамента социальной защиты населения ОГА Олег Русин.
Он акцентировал внимание на том, что, если получатель субсидии имеет просроченную задолженность по оплате услуг более двух месяцев и эта сумма превышает 340 гривен, субсидия не начисляется.
В таком случае субсидианту дают два месяца на погашение долга. В случае его неуплаты для обновления субсидии придется заново подать документы.
Кстати, о задолженности сообщают не поставщики услуг через платежки, а работники социальной защиты.
Об этом сообщил 30 августа во время пресс-брифинга директор Департамента социальной защиты населения ОГА Олег Русин.
Он акцентировал внимание на том, что, если получатель субсидии имеет просроченную задолженность по оплате услуг более двух месяцев и эта сумма превышает 340 гривен, субсидия не начисляется.
В таком случае субсидианту дают два месяца на погашение долга. В случае его неуплаты для обновления субсидии придется заново подать документы.
Кстати, о задолженности сообщают не поставщики услуг через платежки, а работники социальной защиты.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
За умение экономить почти сто тысяч семей Черниговщины заслужили право полу ...
Черниговская область в числе лидеров по субсидиям.
Вниманию черниговцев: кто не использовал субсидию, обратитесь за компенсаци ...
Те получатели субсидии, у которых в квитанциях по оплате за коммунальные услуги отражена часть
На Черниговщине каждая вторая семья получает субсидию
Одним из направлений обеспечения социальной защиты населения является предоставление адресной
О сэкономленной субсидии в оплате следующих платежей
Сумма субсидии, сэкономленная в текущем месяце, остается на расчетном счете потребителя и
Как в Чернигове урезают субсидии
В связи с ростом минимальной зарплаты в Украине, нормы потребления планируют сократить, а субсидии
Дома черниговцев посетят социальные инспекторы, которые будут проверять зак ...
Об этом заявил директор департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Олег Русин.
Черниговскую швейную фабрику удалось отстоять Среднестатистический выпускник Черниговщины в разы стал глуп... Подробности убийства в Черниговском СИЗО (видео) Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниго... В черниговском саду няня подняла руку на ребенка (видео) Школы Чернигова пополнились новыми педагогами, которые прошл...
Добавить комментарий!