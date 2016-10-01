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Задолжал за коммуналку – забудь про субсидию! 8% субсидиантов Черниговщины

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:32
  • Просмотров: 61
Задолжал за коммуналку – забудь про субсидию! 8% субсидиантов Черниговщины Всего на Черниговщине, как и в целом в Украине, примерно 8% субсидиантам прекращено предоставление государственной помощи.

Об этом сообщил 30 августа во время пресс-брифинга директор Департамента социальной защиты населения ОГА Олег Русин.

Он акцентировал внимание на том, что, если получатель субсидии имеет просроченную задолженность по оплате услуг более двух месяцев и эта сумма превышает 340 гривен, субсидия не начисляется.

В таком случае субсидианту дают два месяца на погашение долга. В случае его неуплаты для обновления субсидии придется заново подать документы.

Кстати, о задолженности сообщают не поставщики услуг через платежки, а работники социальной защиты.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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