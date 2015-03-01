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Черниговскую швейную фабрику удалось отстоять

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:03
  • Просмотров: 73
Черниговскую швейную фабрику удалось отстоять
Как сообщалось ранее, сегодня, 31 августа, состоялась попытка рейдерского захвата швейной фабрики «Еленгант».

Полдесятого утра пятеро неизвестных лиц пытались занять место охранника фабрики, пишет «Высокий Вал». Мотивировали это тем, что якобы заключен новый договор на оказание услуг охраны. Однако, в документах, на которые ссылались, отмечалось постороннее лицо в качестве директора.

На фабрику пропускали только рабочих. Руководящему составу прорваться на место удалось лишь с полицией и службой охраны.

Директор предприятия Наталья Романовская сообщила подробности инцидента. По ее словам неизвестные настаивали на том, что у фабрики сменился директор. Однако никаких акционерных заседаний или решений трудового коллектива относительно этого не было. Зато ближайшее заседание акционеров запланировано на 13 сентября.

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Источник: 0462.ua

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