4ернігів.інфо » Стрічка новин » Черниговскую швейную фабрику удалось отстоять
Черниговскую швейную фабрику удалось отстоять
- Вчера, 18:03
- Просмотров: 73
Как сообщалось ранее, сегодня, 31 августа, состоялась попытка рейдерского захвата швейной фабрики «Еленгант».
Полдесятого утра пятеро неизвестных лиц пытались занять место охранника фабрики, пишет «Высокий Вал». Мотивировали это тем, что якобы заключен новый договор на оказание услуг охраны. Однако, в документах, на которые ссылались, отмечалось постороннее лицо в качестве директора.
На фабрику пропускали только рабочих. Руководящему составу прорваться на место удалось лишь с полицией и службой охраны.
Директор предприятия Наталья Романовская сообщила подробности инцидента. По ее словам неизвестные настаивали на том, что у фабрики сменился директор. Однако никаких акционерных заседаний или решений трудового коллектива относительно этого не было. Зато ближайшее заседание акционеров запланировано на 13 сентября.
Подробнее в сюжете Garmata.tv.
Полдесятого утра пятеро неизвестных лиц пытались занять место охранника фабрики, пишет «Высокий Вал». Мотивировали это тем, что якобы заключен новый договор на оказание услуг охраны. Однако, в документах, на которые ссылались, отмечалось постороннее лицо в качестве директора.
На фабрику пропускали только рабочих. Руководящему составу прорваться на место удалось лишь с полицией и службой охраны.
Директор предприятия Наталья Романовская сообщила подробности инцидента. По ее словам неизвестные настаивали на том, что у фабрики сменился директор. Однако никаких акционерных заседаний или решений трудового коллектива относительно этого не было. Зато ближайшее заседание акционеров запланировано на 13 сентября.
Подробнее в сюжете Garmata.tv.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Перестрелка в Княжичах: Шкиряк назвал версию, почему стреляли в своих
Советник Авакова был на месте инцидента и смог сделать предположение, почему правоохранители могли
В Чернигове задержали насильника из Закарпатья
Благодаря бдительности полицейских охраны удалось задержать мужчину, который находился в розыске.
В Чернигове задержали насильника, который находился в розыске
Недавно во время ночного патрулирования наряд группы реагирования роты полиции охраны Управления
Суд восстановил в должности и. о. директора Черниговской дирекции государст ...
Ярослава Рутара. Однако, как сообщает Голос.ua, нынешний руководитель предприятия ушел на
Чернігівські націоналісти звалили пам'ятник організатору Голодомору
Сьогодні впав пам'ятник Григорію Петровському - голові ВУЦВК, одному з організаторів Голодомору.
Предприниматели “7-го километра” готовы назвать фамилии политиков, от имени ...
2 сентября во второй половине дня в администрацию одесского рынка “7-й километр” стали обращаться
Черниговскую швейную фабрику удалось отстоять Среднестатистический выпускник Черниговщины в разы стал глуп... Подробности убийства в Черниговском СИЗО (видео) Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниго... В черниговском саду няня подняла руку на ребенка (видео) Школы Чернигова пополнились новыми педагогами, которые прошл...
Добавить комментарий!