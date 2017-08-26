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Коропская объединенная территориальная община – финалист грантового конкурса

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:02
  • Просмотров: 28
Коропская объединенная территориальная община – финалист грантового конкурсаНа днях Коропская ОТО получила хорошую новость: община стала финалистом грантового конкурса «Разработка курса на укрепление местного самоуправления в Украине», который проводится при поддержке USAID Украины, Ассоциация городов Украины, IREX Пульс.

Об этом сообщается на официальном сайте объединенных территориальных общин Черниговщины.

Целью конкурса является информирование населения о сути децентрализации, о ее преимуществах, недостатках, о том, каким образом общество может повлиять на процесс децентрализации.

Главный специалист сектора муниципальных инициатив, инвестиций и энергоменеджмента Коропской поселкового совета Андрей Белан и методист центральной библиотечной системы Коропской библиотеки Ольга Макуха приняли участие в четырехдневном тренинге по реализации проекта и освоения средств на проведение информационных мероприятий.

Во время реализации проекта будет проведен ряд информативных мероприятий для населения общины с октября по декабрь 2017 года.

Сумма гранта незначительная, но сам факт победы в конкурсе очень весомым для грантовой истории Коропщины, что является очень позитивным для будущих грантовых заявлений.

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Источник: 0462.ua

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