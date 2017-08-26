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Коропская объединенная территориальная община – финалист грантового конкурса
- Сегодня, 09:02
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На днях Коропская ОТО получила хорошую новость: община стала финалистом грантового конкурса «Разработка курса на укрепление местного самоуправления в Украине», который проводится при поддержке USAID Украины, Ассоциация городов Украины, IREX Пульс.
Об этом сообщается на официальном сайте объединенных территориальных общин Черниговщины.
Целью конкурса является информирование населения о сути децентрализации, о ее преимуществах, недостатках, о том, каким образом общество может повлиять на процесс децентрализации.
Главный специалист сектора муниципальных инициатив, инвестиций и энергоменеджмента Коропской поселкового совета Андрей Белан и методист центральной библиотечной системы Коропской библиотеки Ольга Макуха приняли участие в четырехдневном тренинге по реализации проекта и освоения средств на проведение информационных мероприятий.
Во время реализации проекта будет проведен ряд информативных мероприятий для населения общины с октября по декабрь 2017 года.
Сумма гранта незначительная, но сам факт победы в конкурсе очень весомым для грантовой истории Коропщины, что является очень позитивным для будущих грантовых заявлений.
otg.cn.ua
Об этом сообщается на официальном сайте объединенных территориальных общин Черниговщины.
Целью конкурса является информирование населения о сути децентрализации, о ее преимуществах, недостатках, о том, каким образом общество может повлиять на процесс децентрализации.
Главный специалист сектора муниципальных инициатив, инвестиций и энергоменеджмента Коропской поселкового совета Андрей Белан и методист центральной библиотечной системы Коропской библиотеки Ольга Макуха приняли участие в четырехдневном тренинге по реализации проекта и освоения средств на проведение информационных мероприятий.
Во время реализации проекта будет проведен ряд информативных мероприятий для населения общины с октября по декабрь 2017 года.
Сумма гранта незначительная, но сам факт победы в конкурсе очень весомым для грантовой истории Коропщины, что является очень позитивным для будущих грантовых заявлений.
otg.cn.ua
Источник: 0462.ua
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