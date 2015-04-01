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Еще одна черниговская улица получит дорогу на условия софинансирования
- Сегодня, 09:31
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Исполнительный комитет городского совета на последнем заседании утвердил выделение средств на обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры участка дороги по ул. Полесская.
Асфальтирование дороги будет проходить в рамках "Программы развития инженерно-транспортной инфраструктуры частного сектора города Чернигова на 2016-2020 годы" на условиях софинансирования в соотношении 80/20.
80% - средства будут предоставлены из городского бюджета города Чернигова, остальные 20% - это собственные и привлеченные органом самоорганизации населения (уличкомом) средства.
Напоминаем, что участок дороги по ул. Полесская - это третий объект, который будет реализовываться в рамках программы.
Твердое покрытие уже уложено на ул. Рывкина, а сейчас ведется строительство канализации на ул. Авиаторов.
Пресс-служба УЖКХ Черниговского горсовета
Асфальтирование дороги будет проходить в рамках "Программы развития инженерно-транспортной инфраструктуры частного сектора города Чернигова на 2016-2020 годы" на условиях софинансирования в соотношении 80/20.
80% - средства будут предоставлены из городского бюджета города Чернигова, остальные 20% - это собственные и привлеченные органом самоорганизации населения (уличкомом) средства.
Напоминаем, что участок дороги по ул. Полесская - это третий объект, который будет реализовываться в рамках программы.
Твердое покрытие уже уложено на ул. Рывкина, а сейчас ведется строительство канализации на ул. Авиаторов.
Пресс-служба УЖКХ Черниговского горсовета
Источник: 0462.ua
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