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Еще одна черниговская улица получит дорогу на условия софинансирования

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:31
  • Просмотров: 27
Еще одна черниговская улица получит дорогу на условия софинансированияИсполнительный комитет городского совета на последнем заседании утвердил выделение средств на обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры участка дороги по ул. Полесская.

Асфальтирование дороги будет проходить в рамках "Программы развития инженерно-транспортной инфраструктуры частного сектора города Чернигова на 2016-2020 годы" на условиях софинансирования в соотношении 80/20.


80% - средства будут предоставлены из городского бюджета города Чернигова, остальные 20% - это собственные и привлеченные органом самоорганизации населения (уличкомом) средства.

Напоминаем, что участок дороги по ул. Полесская - это третий объект, который будет реализовываться в рамках программы.


Твердое покрытие уже уложено на ул. Рывкина, а сейчас ведется строительство канализации на ул. Авиаторов.

Пресс-служба УЖКХ Черниговского горсоветашаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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