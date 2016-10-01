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Авария на «Черниговводоканале». Вода есть, но не очень чистая

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:02
  • Просмотров: 27
Авария на «Черниговводоканале». Вода есть, но не очень чистаяНакануне вечером, в четверг, 31 августа, в 18.25, из-за резкого падения напряжения в элетросети, остановились насосы на станции №2 «Подусовка» коммунального предприятия «Черниговводоканал».

Пресс-служба предприятия сообщила, что спустя 17 минут подача воды была возобновлена путем подключения оборудования к другому источнику питания.

Однако на время простоя было зафикисровано критическое падение давления воды в системе на территории Новозаводского районе.

В связи с этим, в воде из черниговских кранов возможно появление осадка.

На предприятии изучают причины аварийной ситуации.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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