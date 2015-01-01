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Черниговские гангстеры выбили зубы и отобрали $54 тысячи
- Сегодня, 10:27
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Неизвестные ограбили иностранных фермеров.Инцидент произошел в селе Данивка Козелецкого района. Пострадавшие – граждане Ливана.
В Черниговской области неизвестные напали на двух мужчин (управляющий и механик), работающих на местной ферме.
Потерпевшие обратились в полицию и рассказали, что ночью через предварительно выбитое окно к ним в дом ворвались шесть мужчин в масках.
Нападавшие избили иностранцев (у одного выбили зубы) и отобрали деньги – 54 тысячи долларов США,
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, сопряженный с проникновением в жилище).
Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.
В Черниговской области неизвестные напали на двух мужчин (управляющий и механик), работающих на местной ферме.
Потерпевшие обратились в полицию и рассказали, что ночью через предварительно выбитое окно к ним в дом ворвались шесть мужчин в масках.
Нападавшие избили иностранцев (у одного выбили зубы) и отобрали деньги – 54 тысячи долларов США,
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, сопряженный с проникновением в жилище).
Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.
Источник: 0462.ua
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