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Черниговская «Десна» наконец-то открыла интернет-магазин

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:05
  • Просмотров: 27
Черниговская «Десна» наконец-то открыла интернет-магазинФК «Десна» запустил на официальном сайте интернет-магазин по продаже спортивной одежды и атрибутики, сувениров, посуды, аксессуаров и других товаров с символикой черниговского клуба.

Пока что магазин работает в тестовом режиме: ассортимент небольшой. Но в футбольном клубе обещают постепенно наполнить виртуальные «полки».

На данный момент для покупки доступны: ручка и открывалка (по 15 грн), вымпелы (25-45 грн), шнурок для ключей (30 грн), чашка (45 грн), обычная футболка (180 грн) и фирменные футболки в двух вариантах (по 600 грн) и игровая футболка в бело-голубую вертикальную полоску (700 грн)

Роза (клубный шарф) обойдется покупателю в 110 гривен, флаг – в 300.

Самые дорогие позиции: игровая футболка с длинным рукавом (1199 грн), спортивная кофта в двух расцветках (по 1200 грн), худи и куртка (по 1500 грн).

Для доставки предусмотрено три возможности: «Новой почтой», курьером по Чернигову и самовывоз.

Адрес магазина «Десны» - desna.football/shop-home/шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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