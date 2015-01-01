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Долги за землю в Чернигове – более 7 миллионов. Кто не платит?
- Сегодня, 11:40
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В Черниговском городском совете состоялось заседание комиссии по определению размера убытков, причиненных нарушителями земельного законодательства.
На повестку дня комиссии было вынесено 8 вопросов о нанесении ущерба бюджету Чернигова.
В первых рядах здесь ПАО «Черниговский ремонтно-механический завод «Октябрьский молот», ООО «Творческий кластер «Ремзавод», ООО «Відродження старого міста», ООО «Східна хвиля», ФОП Лобосок, ООО «Чернігіввовна-плюс», ООО «Чернігіввовна-пряжа» и ООО «Чернігіввовна-транс»,
Первые три – предприятия, зарегистрированные на территории завода «Октябрський молот». Они связаны с черниговским предпринимателем Сергеем Кнуренко.
Последние три – на Шерстянке (на территории бывшей фабрики первичной обработки шерсти). Они основаны фирмой «Укрпромруно» и киевским бизнесменов Павлом Германом.
Общая сумма задолженности – 7,3 миллиона гривен. Чиновники уверяют, что предприятия работают без оформления земли, что позволяет им не платить за участки. А документы подают только на землю под зданиями.
В свою очередь представители предприятий-должников заявляют, что именно власти затягивают процесс. А это, дескать, приносит убытки.
Если через 30 дней вопрос не будет решен полюбовно, дело дойдет до суда.
Подробнее – в сюжете телеканала «Дитинець».
На повестку дня комиссии было вынесено 8 вопросов о нанесении ущерба бюджету Чернигова.
В первых рядах здесь ПАО «Черниговский ремонтно-механический завод «Октябрьский молот», ООО «Творческий кластер «Ремзавод», ООО «Відродження старого міста», ООО «Східна хвиля», ФОП Лобосок, ООО «Чернігіввовна-плюс», ООО «Чернігіввовна-пряжа» и ООО «Чернігіввовна-транс»,
Первые три – предприятия, зарегистрированные на территории завода «Октябрський молот». Они связаны с черниговским предпринимателем Сергеем Кнуренко.
Последние три – на Шерстянке (на территории бывшей фабрики первичной обработки шерсти). Они основаны фирмой «Укрпромруно» и киевским бизнесменов Павлом Германом.
Общая сумма задолженности – 7,3 миллиона гривен. Чиновники уверяют, что предприятия работают без оформления земли, что позволяет им не платить за участки. А документы подают только на землю под зданиями.
В свою очередь представители предприятий-должников заявляют, что именно власти затягивают процесс. А это, дескать, приносит убытки.
Если через 30 дней вопрос не будет решен полюбовно, дело дойдет до суда.
Подробнее – в сюжете телеканала «Дитинець».
Источник: 0462.ua
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