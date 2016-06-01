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Учительница математики из Чернигова вошла в ТОП-20 лучших учителей Украины
- Сегодня, 13:33
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В последний день лета были названы имена учителей людей, которые вошли в ТОП-20 лучших учителей Украины по версии Teacher Prize Ukraine 2017.
Среди них и черниговка — Оксана Коваленко, учитель математики и информатики в школе №2.
Известно, что в конкурсе приняли участи 632 педагога со всей Украины. Самыми активными оказались учителя начальных классов.
Примечательно, что все участники конкурса изначально были номинированы учениками, родителями, коллегами, бывшими ученика (всего было названо 2,5 учителей).
Главные критерии такого отбора – реальные результаты преподавания (достижения учеников), умение ладить с детьми, использование инновационных эффективных практик и кроме того – любить свою профессию
– Сложность в работе – найти номинированных и уговорить их принять участие. Сложно потому, что кто-то уже не преподает, кто-то скромничает и не считает себя достойным, кого-то нет в живых, – отмечала еще в ходе работы глава жюри и организатор премии Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин.
Теперь, когда названа двадцатка лучших, осталось выбрать победителя. Кстати, призовой фонд конкурса – 100 тысяч гривен.
Цель конкурса - поддержать профессию учителя, сделать ее более престижной.
*
ТОП-20 найкращих учителів України за версією премії Global Teacher Prize Ukrain:
1. Антоніна Показій (Антоніна Показій) смт.Макарів, математика
2. Владислав Качур (Vladislav Kachur) м.Вінниця, англійська та німецька мови
3. Вікторія Биркович (Вікторія Биркович) м.Ужгород, початкова школа
4. Галина Загорулько, смт. Краснопавлівка, українська мова та література, основи медіаграмотності
5. Анна Савіцька (Anna Savitska) м.Червоноград, інорматика, українська мова, літературне читання в початкових класах
6. Любов Ігнатюк, м.Херсон, біологія та екологія
7. Людмила Желєзняк, Верхній Рогачик, англійська мова
8. Надія Вовченко (Надежда Вовченко (Nadezhda Vovchenko)) м.Черкаси, англійська мова та література
9. Наталя Гладких (Наталя Гладких) м.Київ, предмети початкової та середньої школи
10. Наталія Наддур (Natali Naddour) м.Київ, англійська мова та економіка
11. Оксана Коваленко, м.Чернігів, математика та інформатика
12. Оксана Ратушняк (Оксана Ратушняк) м.Хмельницький, математика
13. Олександр Чучаєв (Олександр Чучаєв) м.Благовіщенське, історія та правознавство
14. Ольга Зелінська (Olga Zelinska) м.Львів, початкові класи\
15. Паул Пшенічка (Paul Pshenichka) м.Чернівці, фізика та астрономія
16. Сегрій Зайцев смт. Опішня, українська мова та література
17. Сергій Хараху (Сергій Хараху) м.Львів, захист Вітчизни
18. Станіслав Федосєєв (Stanislav Fedoseev) м.Київ, математика, логіка, християнська етика
19. Оксана Окулов (Оксана Окулова) смт. Івано-Франкове, хімія
20. Тетяна Веркалець (Татьяна Веркалец) с. Розсошенці, історія
Среди них и черниговка — Оксана Коваленко, учитель математики и информатики в школе №2.
Известно, что в конкурсе приняли участи 632 педагога со всей Украины. Самыми активными оказались учителя начальных классов.
Примечательно, что все участники конкурса изначально были номинированы учениками, родителями, коллегами, бывшими ученика (всего было названо 2,5 учителей).
Главные критерии такого отбора – реальные результаты преподавания (достижения учеников), умение ладить с детьми, использование инновационных эффективных практик и кроме того – любить свою профессию
– Сложность в работе – найти номинированных и уговорить их принять участие. Сложно потому, что кто-то уже не преподает, кто-то скромничает и не считает себя достойным, кого-то нет в живых, – отмечала еще в ходе работы глава жюри и организатор премии Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин.
Теперь, когда названа двадцатка лучших, осталось выбрать победителя. Кстати, призовой фонд конкурса – 100 тысяч гривен.
Цель конкурса - поддержать профессию учителя, сделать ее более престижной.
*
ТОП-20 найкращих учителів України за версією премії Global Teacher Prize Ukrain:
1. Антоніна Показій (Антоніна Показій) смт.Макарів, математика
2. Владислав Качур (Vladislav Kachur) м.Вінниця, англійська та німецька мови
3. Вікторія Биркович (Вікторія Биркович) м.Ужгород, початкова школа
4. Галина Загорулько, смт. Краснопавлівка, українська мова та література, основи медіаграмотності
5. Анна Савіцька (Anna Savitska) м.Червоноград, інорматика, українська мова, літературне читання в початкових класах
6. Любов Ігнатюк, м.Херсон, біологія та екологія
7. Людмила Желєзняк, Верхній Рогачик, англійська мова
8. Надія Вовченко (Надежда Вовченко (Nadezhda Vovchenko)) м.Черкаси, англійська мова та література
9. Наталя Гладких (Наталя Гладких) м.Київ, предмети початкової та середньої школи
10. Наталія Наддур (Natali Naddour) м.Київ, англійська мова та економіка
11. Оксана Коваленко, м.Чернігів, математика та інформатика
12. Оксана Ратушняк (Оксана Ратушняк) м.Хмельницький, математика
13. Олександр Чучаєв (Олександр Чучаєв) м.Благовіщенське, історія та правознавство
14. Ольга Зелінська (Olga Zelinska) м.Львів, початкові класи\
15. Паул Пшенічка (Paul Pshenichka) м.Чернівці, фізика та астрономія
16. Сегрій Зайцев смт. Опішня, українська мова та література
17. Сергій Хараху (Сергій Хараху) м.Львів, захист Вітчизни
18. Станіслав Федосєєв (Stanislav Fedoseev) м.Київ, математика, логіка, християнська етика
19. Оксана Окулов (Оксана Окулова) смт. Івано-Франкове, хімія
20. Тетяна Веркалець (Татьяна Веркалец) с. Розсошенці, історія
Источник: 0462.ua
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