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Количество инклюзивных классов на Черниговщине выросло до 122
- Сегодня, 14:03
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Реформирование сферы образования предполагает качество и доступность образования для каждого ребенка, независимо от возраста, статуса, места проживания или состояния здоровья.
Инклюзия позволяет реализоваться ученикам с особыми образовательными потребностями, открывает для них дальнейшие жизненные перспективы.
Черниговщина входит в пятерку областей, которые системно реализует программы инклюзивного образования. Так, в 2017-2018 учебном году 68 учебных заведений области будут обучать более 160 детей указанной категории. При этом количество классов с инклюзивной формой обучения выросла с 93 до 122.
Важно создать профессиональную команду, которая будет работать над обеспечением равных возможностей в получении полноценного образования для детей с особыми образовательными потребностями. Сейчас почти 300 педагогов - заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, учителей, ассистентов учителя, практических психологов общеобразовательных учебных заведений с инклюзивным обучением прошли подготовку по программе специализированного тренинга «Инклюзивное пространство. Практические шаги».
Напомним, что в апреле этого года был подписан Меморандум о сотрудничестве по развитию инклюзивной образовательной среды между Благотворительным Фондом Порошенко и Черниговской областью.
Таким образом Черниговщина присоединилась к трехлетнему всеукраинскому научно-педагогическому эксперименту «Развитие инклюзивной образовательной среды в Запорожской области», который стартовал при поддержке благотворительного фонда и Министерства образования и науки Украины.
Благодаря фонду в четырех учебных заведениях области (Черниговских школах № 27 и 30, Корюковской № 4, а также лицее № 15 города Чернигова) создано 5 школьных медиатек, на обустройство которых использовано 1,5 миллиона гривен.
Медиатеки являются составляющей социальной программы «Инклюзивное образование - уровень сознания нации».
Пресс-служба ОГА
Инклюзия позволяет реализоваться ученикам с особыми образовательными потребностями, открывает для них дальнейшие жизненные перспективы.
Черниговщина входит в пятерку областей, которые системно реализует программы инклюзивного образования. Так, в 2017-2018 учебном году 68 учебных заведений области будут обучать более 160 детей указанной категории. При этом количество классов с инклюзивной формой обучения выросла с 93 до 122.
Важно создать профессиональную команду, которая будет работать над обеспечением равных возможностей в получении полноценного образования для детей с особыми образовательными потребностями. Сейчас почти 300 педагогов - заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, учителей, ассистентов учителя, практических психологов общеобразовательных учебных заведений с инклюзивным обучением прошли подготовку по программе специализированного тренинга «Инклюзивное пространство. Практические шаги».
Напомним, что в апреле этого года был подписан Меморандум о сотрудничестве по развитию инклюзивной образовательной среды между Благотворительным Фондом Порошенко и Черниговской областью.
Таким образом Черниговщина присоединилась к трехлетнему всеукраинскому научно-педагогическому эксперименту «Развитие инклюзивной образовательной среды в Запорожской области», который стартовал при поддержке благотворительного фонда и Министерства образования и науки Украины.
Благодаря фонду в четырех учебных заведениях области (Черниговских школах № 27 и 30, Корюковской № 4, а также лицее № 15 города Чернигова) создано 5 школьных медиатек, на обустройство которых использовано 1,5 миллиона гривен.
Медиатеки являются составляющей социальной программы «Инклюзивное образование - уровень сознания нации».
Пресс-служба ОГА
Источник: 0462.ua
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