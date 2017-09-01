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Наркотическое зелье нашли в украинца на Черниговщине

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:32
  • Просмотров: 60
Наркотическое зелье нашли в украинца на ЧерниговщинеВ течение суток дважды сработали на «отлично» служебные собаки. Они обнаружили у граждан, которые пересекали государственную границу, наркотическое зелье. Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда - начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко.

Сначала в международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка», при оформлении на въезд в Украину автомобиля БМВ, у пассажира, 39-летнего гражданина Украины, в туристической чемодане служебная собака Претти обнаружила 2 грамма марихуаны. Ночью в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» при оформлении на выезд из Украины рейсового автобуса «Киев - Минск», в 35-летнего гражданина Украины служебная собака Рэм в пачке из-под сигарет также нашел 2 грамма марихуаны. В отношении обоих правонарушителей направлены уведомления в правоохранительные органы, которые и изъяли зелье после проведения соответствующих следственных действий.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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