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Наркотическое зелье нашли в украинца на Черниговщине
- Сегодня, 14:32
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В течение суток дважды сработали на «отлично» служебные собаки. Они обнаружили у граждан, которые пересекали государственную границу, наркотическое зелье. Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда - начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко.
Сначала в международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка», при оформлении на въезд в Украину автомобиля БМВ, у пассажира, 39-летнего гражданина Украины, в туристической чемодане служебная собака Претти обнаружила 2 грамма марихуаны. Ночью в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» при оформлении на выезд из Украины рейсового автобуса «Киев - Минск», в 35-летнего гражданина Украины служебная собака Рэм в пачке из-под сигарет также нашел 2 грамма марихуаны. В отношении обоих правонарушителей направлены уведомления в правоохранительные органы, которые и изъяли зелье после проведения соответствующих следственных действий.
Сначала в международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка», при оформлении на въезд в Украину автомобиля БМВ, у пассажира, 39-летнего гражданина Украины, в туристической чемодане служебная собака Претти обнаружила 2 грамма марихуаны. Ночью в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» при оформлении на выезд из Украины рейсового автобуса «Киев - Минск», в 35-летнего гражданина Украины служебная собака Рэм в пачке из-под сигарет также нашел 2 грамма марихуаны. В отношении обоих правонарушителей направлены уведомления в правоохранительные органы, которые и изъяли зелье после проведения соответствующих следственных действий.
Источник: http://cheline.com.ua
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