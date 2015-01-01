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Старейшая иметь в Украине Валентина Пидвербная сегодня отвела в первый класс свою дочь. Анна-Мария пошла в 1 «Е» класс ОУЗ № 35. На праздник девочка пришла в новенькой школьной форме и беленькой блузке. Однако без праздничных бантов и прически.
Не было у ребенка и цветов. А мать постоянно пряталась от камер сама и водила за руку и ребенка. Даже во время праздничной линейки отвела от одноклассников и повернулась спиной. Девочка веселая и радостная, подвижная и непоседливый. С учителем класс знакомится только сегодня, у нее тоже первый рабочий день. Подробности - в сюжете.
Самая старшая мать отвела дочь в 1-й класса (Фото)
- Сегодня, 15:03
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Старейшая иметь в Украине Валентина Пидвербная сегодня отвела в первый класс свою дочь. Анна-Мария пошла в 1 «Е» класс ОУЗ № 35. На праздник девочка пришла в новенькой школьной форме и беленькой блузке. Однако без праздничных бантов и прически.
Не было у ребенка и цветов. А мать постоянно пряталась от камер сама и водила за руку и ребенка. Даже во время праздничной линейки отвела от одноклассников и повернулась спиной. Девочка веселая и радостная, подвижная и непоседливый. С учителем класс знакомится только сегодня, у нее тоже первый рабочий день. Подробности - в сюжете.
Источник: http://cheline.com.ua
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