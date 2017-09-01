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Фейсбучний первосентябрь: черниговский День знаний в соцсетях (фото)
- Сегодня, 15:40
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Вот и завершилось жаркое лето. Зато пришла осень. А как известно, первый день осени - это День знаний. Тысячи школьников Черниговщины сегодня пошли в школу на праздничную линейку. А для около десяти тысяч маленьких северян-первоклассников сегодня впервые прозвучит школьный звонок. Для каждого из нас 1 сентября - особый день. Именно об этом и пишут черниговцы в Facebook. Кто-то вспоминает свои школьные годы, кто-то радуется детей-школьников, а кто-то - публикует Першовересня интересности. Вашему вниманию первосентябрьское подборка постов.
Источник: http://cheline.com.ua
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