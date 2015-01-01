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В черниговца из «Таврии» вытащили 100000

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:02
  • Просмотров: 54
В черниговца из «Таврии» вытащили 100000К Черниговского отдела полиции 30 августа с заявлением обратился черниговец. Он пожаловался, что по ул. Жабинского неустановленное лицо путем повреждения замка двери проник в его автомобиля «Таврия». Вор похитил сумку, в которой находились 100 000 гривен и личные документы. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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