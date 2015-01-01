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В черниговца из «Таврии» вытащили 100000
- Сегодня, 16:02
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К Черниговского отдела полиции 30 августа с заявлением обратился черниговец. Он пожаловался, что по ул. Жабинского неустановленное лицо путем повреждения замка двери проник в его автомобиля «Таврия». Вор похитил сумку, в которой находились 100 000 гривен и личные документы. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Источник: http://cheline.com.ua
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