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Пожарный самолет Ан-32П ДСНС 30 августа вылетел в район Абастумани (Грузия) для выполнения мероприятий по тушению лесных пожаров в горной местности. В течение 30 августа совершено 2 вылеты для тушения пожаров в горном районе к северу от с.Абастумани (Грузия). Однако из-за сложных погодных условий работа авиации приостанавливалось. Самолет находится в постоянной готовности к применению в аэропорту. Кутаиси и при благоприятных погодных условиях продолжит тушения.
Самолет нежинского авиаотряда тушил пожар в Грузии
- Сегодня, 16:44
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Пожарный самолет Ан-32П ДСНС 30 августа вылетел в район Абастумани (Грузия) для выполнения мероприятий по тушению лесных пожаров в горной местности. В течение 30 августа совершено 2 вылеты для тушения пожаров в горном районе к северу от с.Абастумани (Грузия). Однако из-за сложных погодных условий работа авиации приостанавливалось. Самолет находится в постоянной готовности к применению в аэропорту. Кутаиси и при благоприятных погодных условиях продолжит тушения.
Источник: http://cheline.com.ua
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