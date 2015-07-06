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Самолет нежинского авиаотряда тушил пожар в Грузии

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:44
  • Просмотров: 47
Самолет нежинского авиаотряда тушил пожар в ГрузииСамолет нежинского авиаотряда тушил пожар в Грузии
Пожарный самолет Ан-32П ДСНС 30 августа вылетел в район Абастумани (Грузия) для выполнения мероприятий по тушению лесных пожаров в горной местности. В течение 30 августа совершено 2 вылеты для тушения пожаров в горном районе к северу от с.Абастумани (Грузия). Однако из-за сложных погодных условий работа авиации приостанавливалось. Самолет находится в постоянной готовности к применению в аэропорту. Кутаиси и при благоприятных погодных условиях продолжит тушения.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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